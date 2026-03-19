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TITRES DE L'INDE-Les actions indiennes chutent en raison de la flambée du prix du pétrole et du ton hawkish de la Fed ; HDFC Bank est en tête des pertes
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 04:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour l'ouverture des marchés)

Les actions indiennes ont chuté à l'ouverture jeudi, alors que le pétrole Brent a dépassé les 110 dollars le baril à la suite d'une nouvelle escalade dans la guerre en Iran, tandis que la Réserve Fédérale Américaine a ajouté de la pression.

La principale banque privée et l'action la plus pondérée des indices de référence, HDFC Bank HDBK.NS , a fortement chuté après la démission de son président à temps partiel Atanu Chakraborty, aggravant ainsi les pertes du marché.

Le Nifty 50 .NSEI était en baisse de 2,44% à 23 197,75, tandis que le BSE Sensex .BSESN a perdu 2,55% à 74 750,92, à 9:15 a.m. IST.

Les 16 principaux secteurs ont tous baissé, les valeurs financières .NIFTYFIN ayant chuté de 3% et les banques

.NSEBANK de 3,4%, entraînées par une chute de 8,7% de HDFC Bank .

L'Iran a attaqué plusieurs installations énergétiques au Moyen-Orient mercredi, à la suite d'une attaque sur son champ gazier de South Pars, marquant une escalade majeure dans sa guerre avec les États-Unis et Israël.

La Réserve fédérale américaine a adopté un ton hawkish mercredi en maintenant ses taux directeurs inchangés, citant les risques de la guerre avec l'Iran qui a fait grimper les prix de l'énergie.

La hausse des taux américains rend les marchés émergents tels que l'Inde moins attrayants pour les investisseurs étrangers.

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