« Titanic » connaît une fin heureuse : une forte reprise vient couronner une semaine dans le rouge à Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les trois principaux indices américains terminent en hausse; le Dow Jones en tête, avec une progression d’environ 1%

* Les services de communication mènent la hausse sectorielle du S&P 500; seuls les services aux collectivités et la santé reculent

* Le dollar reste pratiquement stable; le bitcoin et l'or progressent; le pétrole brut américain recule d'environ 2%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,97%

11 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

« TITANIC » CONNAÎT UNE FIN HEUREUSE: UNE FORTE REPRISE CLÔTURE UNE SEMAINE DANS LE ROUGE À WALL STREET

Les actions américaines ont rebondi vendredi, mettant fin à une série de quatre séances de baisse, les investisseurs ayant pris avec philosophie un rapport sur l’inflation qui aurait pu être pire et s’étant préparés à une hausse des taux à court terme, tout en cherchant des bonnes affaires au milieu de ce carnage.

Ils ont apparemment trouvé ces bonnes affaires. Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en forte hausse — d’environ 1% chacun — dans le cadre d’un rebond généralisé.

Mais ce rebond s’est avéré trop modeste et trop tardif pour sauver la semaine; les trois indices ont tous clôturé en baisse par rapport à vendredi dernier.

Six des « Magnificent Seven », ce groupe de mégacaps liées à l’IA, à l’exception de Nvidia NVDA.O , ont progressé, tandis que la performance d’Alphabet GOOGL.O et d’Amazon.com AMZN.O s’est avérée plus remarquable que celle des quatre autres.

Les compagnies aériennes .SPCOMAIR , les semi-conducteurs

.SOX , le secteur immobilier .HGX .SPCOMHOME et la distribution .SPXRT figuraient parmi les valeurs les plus performantes.

Tout cela fait suite à un rapport sur l’IPC (globalement conforme aux prévisions, mais toujours élevé), qui semble renforcer la probabilité que la Réserve fédérale suive l’exemple de la Banque centrale européenne en relevant ses taux d’intérêt à l’issue de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine.

Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité que cela se produise s'élève désormais à 86,5%, contre 59,4% il y a une semaine. Malgré tout, de nombreux analystes estiment que le président de la Fed, Warsh, est plus susceptible de maintenir les taux inchangés, repoussant ainsi quelque peu la décision de hausse des taux.

Le pétrole a marqué une petite pause dans son ascension vertigineuse. Les contrats à terme sur le WTI et le Brent à échéance la plus proche ont clôturé en baisse de 2,4% et 2,8% respectivement. Mais les deux restent au-dessus des 100 dollars le baril. Sur la semaine, le WTI a bondi d’environ 9%.

Au programme économique de la semaine prochaine: ventes au détail, production industrielle, mises en chantier et permis de construire, ventes de logements en attente, confiance des constructeurs immobiliers, indices Empire State et Fed de Philadelphie, prix à l’importation, stocks des entreprises et indice des indicateurs économiques avancés.

Voici un aperçu des cours de clôture:

(Stephen Culp)

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