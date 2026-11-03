Tiré par l'activité pharma, Bayer relève ses objectifs

Le titre du géant allemand, qui a déjà progressé de 15,01% la semaine dernière, poursuit sur sa lancée ( 5,50%, à 52,77 euros) grâce à une publication trimestrielle solide, ponctuée du relèvement de certains objectifs financiers annuels.

Le groupe allemand a publié des résultats opérationnels en progression pour le troisième trimestre 2026, marqués par un chiffre d'affaires en hausse de 4,1% à 10,053 milliards d'euros ( 1,9% à périmètre et taux de change constants) et un Ebitda avant éléments exceptionnels en progression de 6,9% à 1,615 milliard d'euros.

Le résultat net part du groupe reste toutefois négatif à -672 millions d'euros (contre -963 millions d'euros au troisième trimestre 2025), plombé par 407 millions d'euros de charges exceptionnelles nettes, dont des dépréciations d'actifs de 307 millions d'euros sur la marque Xofigo (Pharma) et de 215 millions sur Claritin (Consumer Health), ainsi que des coûts de litiges. Le bénéfice par action ajusté ressort à 0,31 euro (contre 0,49 euro un an plus tôt), pénalisé par des charges sans effet de trésorerie liées aux variations de taux d'intérêt, tandis que le flux de trésorerie disponible (free cash flow) recule à -293 millions d'euros, affecté par les décaissements liés aux règlements de contentieux.

Accélération de la Pharma, repli de l'Agrochimie

Dans le détail, l'activité Pharmaceuticals a vu ses ventes progresser de 6,4% à changes constants, à 4,680 milliards d'euros. Elle a été soutenue par ses blockbusters Nubeqa ( 58,3%) et Kerendia ( 64,9%), qui ont compensé le déclin de Xarelto (-30,7%) et Eylea (-23,5%). L'Ebitda avant éléments exceptionnels de cette division a bondi de 23,6%, à 1,292 milliard d'euros.

Pour le segment Crop Science, les revenus, toujours à changes constants, ont reculé de 2,4%, à 3,884 milliards d'euros, freinés par la météo et la régulation dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et Asie-Pacifique. L'Ebitda avant éléments exceptionnels a décroché de 41,3%, à 101 millions d'euros.

Enfin pour la division Consumer Health, le chiffre d'affaires est ressorti quasi-stable à périmètre et devises constants ( 0,1%), à 1,445 milliard d'euros, pour un Ebitda, toujours avant éléments exceptionnels, en baisse de 4,4%, à 347 millions d'euros.

Objectifs révisés à la hausse

Grâce à la bonne dynamique de sa division Pharmaceuticals, Bayer a relevé certains objectifs : l'Ebitda avant éléments exceptionnels est désormais attendu entre 9,8 et 10,3 milliards d'euros à devises constants, contre de 9,6 à 10,1 milliards précédemment, grâce à une marge dans la pharma qui devrait s'afficher entre 25 et 27%, contre de 23 à 25% auparavant. La projection de free cash-flow est réhaussée de 1 milliard d'euros, à une fourchette de -1,5 à -0,5 milliard d'euros. Enfin, la dette financière nette est programmée entre 28 et 29 milliards d'euros, contre de 29 à 30 milliards précédemment.

L'avis des analystes

Pour DZ Bank, les données dévoilées par Bayer sont globalement supérieures aux attentes malgré de lourdes dépréciations. La banque allemande souligne notamment que l'Ebitda à 1,615 milliard d'euros se situe 13,3% au-dessus des attentes du consensus.

Le sentiment des analystes est toutefois mitigé en raison des lourdes dépréciations d'actifs. Pour eux, le prochain catalyseur sera la décision de justice relative à l'accord transactionnel sur le Roundup de Monsanto aux Etats-Unis.

DZ Bank rappelle enfin que pour le directeur général, 2026 est une année décisive, car elle clôture son premier cycle stratégique. Les objectifs sont le désendettement financier, la réduction du risque lié au glyphosate et la reconstruction du pipeline pharmaceutique. Si le règlement transactionnel visant à éteindre les futures plaintes permettrait de réduire le risque lié au glyphosate, il alourdit en revanche la dette à court terme.

L'avis sur l'action Bayer est à l'achat, avec une cible de cours de 60 euros.

Pour Jefferies, les ventes et les bénéfices sont supérieurs aux attentes au troisième trimestre, avec des prévisions relevées pour l'Ebitda mais inchangées pour le bénéfice par action.

La banque d'investissement américaine indique que l'Ebitda avant éléments exceptionnels de la Pharma explique le dépassement du bénéfice du groupe, bien que les résultats aient bénéficié de dépréciations de stocks inférieures aux prévisions ainsi que de produits issus de la cession d'activités non stratégiques.

La recommandation de Jefferies reste à conserver, avec un objectif de cours de 46 euros.