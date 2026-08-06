Tiré par Hermès, Paris atteint des sommets inexplorés

Au gong final, le CAC 40 signe un gain de 0,35%, à 8 699 points, ce qui lui permet de signer un nouveau record de clôture, après un record "intraday" enregistré quelques heures plus tôt (8 742 points). L'indice parisien a profité de l'envolée d'Hermès ( 5,17%), mais aussi d'Orange ( 2,64%) et de Publicis ( 2,18%) pour visiter des sommets qui n'avaient encore jamais été atteints. A Francfort, la hausse est plus modeste ( 0,15%) tandis que Londres recule de 0,14%.

Le luxe a le vent en poupe en Europe, porté par une note favorable de Berenberg : dans un rapport publié ce matin, le courtier a mis en avant le rebond prometteur de la croissance du secteur au deuxième trimestre, tout en estimant que cette accélération masquait encore plusieurs défis structurels.

Il n'en fallait pas plus pour redonner de l'élan aux principales valeurs du luxe européen, à l'instar de Swatch ( 2,01%), Kering ( 1,92%), Moncler (1,43%) ou Ferrari ( 0,91%).

Peu d'avancées au Moyen-Orient

Si l'Iran indique s'être entendu avec Oman pour un nouvel itinéraire de navigation dans le détroit d'Ormuz, aucun accord n'a encore été signé avec les Etats-Unis. Il y a moins de 48h, Donald Trump avait pourtant qualifié d'"imminent" un accord portant à la fois sur la réouverture du détroit et sur la dénucléarisation de l'Iran.

"Sur le terrain, les flux physiques ne confirment pas encore de reprise significative. Le trafic dans le détroit de Bab el-Mandeb, entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, est resté stable. Un autre navire a par ailleurs été touché près d'Oman, ajoutant un nouvel élément de complexité aux négociations", rapportait hier Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue.

Dans ce contexte, les cours de l'or noir repartent à la hausse avec un Brent à 81,7 USD le baril ( 3%) et un WTI à 76,8 USD ( 2,6%).

"Nous maintenons notre scénario d'un Brent évoluant dans une fourchette comprise entre 80 USD et 90 USD le baril tant qu'un accord n'est pas officiellement conclu ou qu'une nouvelle escalade n'intervient pas", indique AlphaValue.

L'Europe sous une pluie de publications

Dans l'actualité des marchés, Rheinmetall cède 3,66% après la publication de ses résultats trimestriels, laissant apparaître une baisse de sa prévision de chiffre d'affaires annuel après l'annulation du programme de frégates F126. L'information était pourtant largement "pricée" par le marché.

Commerzbank recule de 2,25% à Francfort malgré la publication d'un bénéfice net record de 1,8 MdEUR au titre du 1er semestre 2026, impliquant un RoTE (retour sur fonds propres tangibles) net porté lui aussi à un niveau record de 12,6%.

Adecco Group (-2,99%) a publié un BPA ajusté en croissance de 31% à 0,61 EUR au titre du 2e trimestre 2026, ainsi qu'un EBITA hors éléments exceptionnels en progression de 21% en organique à 165 MEUR, soit une marge en amélioration de 30 points de base à 2,8%, "reflétant un fort levier opérationnel".

Côté aérien, Wizz Air recule de 2,96% après avoir enregistré une perte de 198,2 MEUR à l'issue du premier trimestre de son exercice comptable 2027, pénalisée par la flambée des coûts du carburant et le recul des recettes unitaires.

En revanche, easyJet gagne 2,84%. La compagnie a recommandé à ses actionnaires d'accepter l'offre en numéraire du fonds américain Apollo, à 7,15 GBP par action, assortie d'une alternative en actions non cotées, sous réserve des approbations réglementaires. Quelques minutes plus tôt, Castlelake, l'autre fonds intéressé par le dossier, avait annoncé jeter l'éponge.

WPP gagne 28% et signe la plus forte progression du Stoxx Europe 600, après la publication de résultats semestriels meilleurs qu'attendu et la confirmation de ses objectifs annuels.

Enfin, Deutsche Telekom bondit de 6,2% à Francfort, dans le sillage d'une publication de résultats en progression au titre du trimestre écoulé, ainsi que d'un relèvement de l'un de ses principaux objectifs annuels et d'une forte augmentation de son enveloppe consacrée aux rachats d'actions.

Nette hausse des commandes manufacturières en Allemagne

Sur le front des statistiques, en Allemagne, après une hausse de 0,3% en mai par rapport au mois précédent, les commandes manufacturières ont progressé de 3,1% en juin 2026. Cette progression est en grande partie attribuable aux fortes hausses enregistrées dans la fabrication de machines et d'équipements ( 12,7%) ainsi que dans celle de produits informatiques, électroniques et optiques ( 22,7%), des commandes de grande ampleur ayant été enregistrées dans ces deux secteurs.

De leur côté, les ventes au détail de la zone euro ont marqué le pas en juin, en recul de 0,3% (et de 0,1% dans l'Union européenne), selon les premières estimations publiées par Eurostat.

Outre-Atlantique, le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 199 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 27 juillet, en hausse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente. Le consensus anticipait 202 000 nouvelles inscriptions.

Par ailleurs, la productivité non agricole des États-Unis a augmenté de 1,4% au 2e trimestre 2026, selon une première estimation du Département du Travail, une progression dépassant sensiblement le consensus, qui ne tablait que sur une hausse de 0,6%.