Tirage de la huitième tranche de 200 obligations convertibles en actions



Dans le cadre du contrat d'émission de bons d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec bons de souscription d'actions attachés le cas échéant conclu entre Europlasma S.A et European High Growth Opportunities Securitization Fund en date du 24 juin 2019, la Société annonce qu'elle a procédé ce jour au tirage de la huitième tranche de 200 OCABSA pour un montant nominal de 2 000 000 d'euros.

Un tableau de suivi de la conversion des OCABSA est consultable sur le site Internet d'Europlasma dans la section « Investisseurs et Actionnaires / information réglementée », onglet « information sur le capital ».

Les caractéristiques des OCABSA et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse en date du 6 septembre 2019. La présente émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

