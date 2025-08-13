 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Cergy-Pontoise, la gendarmerie traque les incendies criminels grâce à la science
information fournie par AFP 13/08/2025 à 08:27

Le major de gendarmerie Christophe Briffa (à droite) et la capitaine Marion Payet manipulent des échantillons de bois brûlé à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), à Cergy-Pontoise le 12 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le major de gendarmerie Christophe Briffa (à droite) et la capitaine Marion Payet manipulent des échantillons de bois brûlé à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), à Cergy-Pontoise le 12 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Sous la lumière froide du laboratoire, le major Christophe Rémillon ajuste sa blouse blanche et enfile ses gants de latex bleus avant de manipuler des échantillons de terre calcinée et de charbon de bois, prélevés sur les lieux d'un incendie pour analyse.

Sur "un feu en espace naturel, on reçoit généralement ce type de prélèvements: de la terre et des résidus de végétaux partiellement calcinés ou encore des reliquats de morceaux de bois brûlés", détaille le major, expert de la branche criminalistique en incendie de la gendarmerie nationale depuis 20 ans.

C'est dans les couloirs feutrés de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), que ce spécialiste officie au sein du laboratoire du département environnement, incendies et explosifs, composé d'une équipe de 22 personnes dont six entièrement dédiées aux enquêtes sur les incendies.

"Au laboratoire, notre rôle va être de rechercher l'éventuelle présence de produits accélérants (...) souvent un liquide inflammable. Et si on arrive à caractériser la présence de tels produits dans les prélèvements qui nous sont confiés alors on peut étayer le caractère criminel de l'incendie", explique-t-il.

Un échantillon de bois brûlé à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), à Cergy-Pontoise, le 12 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Un échantillon de bois brûlé à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), à Cergy-Pontoise, le 12 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Pour cela, la première étape consiste à rechercher les produits très volatils en chauffant les prélèvements à haute température, en recueillant les gaz libérés, analysés ensuite par "chromatographie en phase gazeuse", une technique permettant de séparer des molécules d'un mélange gazeux.

Après analyse dans un spectromètre de masse permettant d'identifier les molécules, l'empreinte chimique obtenue peut ainsi révéler la présence d'accélérants.

Une seconde phase cible les "produits plus lourds" (huiles végétales, lubrifiants, fiouls domestiques, etc.) grâce notamment à l'utilisation de solvants.

Ces derniers jours, le laboratoire est au cœur de l'enquête sur l'incendie qui a ravagé 16.000 hectares la semaine dernière dans le massif des Corbières, dans l'Aude, "un département souvent rattrapé par l'actualité", souligne le lieutenant-colonel Dominique Bousquet, chef de la division criminalistique physique et chimie.

- Equipe cynophile -

Avant d'arriver sur les paillasses immaculées du laboratoire, l'enquête débute d'abord sur le terrain, insiste le major Rémillon, par la délimitation de la zone de départ du feu où des techniciens en identification criminelle effectuent des prélèvements, en collaboration avec des experts pompiers et forestiers.

Le major de gendarmerie Christophe Briffa manipule des échantillons de bois brûlé à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), à Cergy-Pontoise ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le major de gendarmerie Christophe Briffa manipule des échantillons de bois brûlé à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), à Cergy-Pontoise ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Sur certains incendies, l'enquête mobilise également des équipes cynophiles spécialisées, comme ce fut le cas ce weekend dans l'Aude. "Certains techniciens travaillent avec des chiens dressés pour détecter des produits accélérants", explique le major Rémillon qui s'est rendu sur place.

Les canidés interviennent "notamment sur des grands espaces". "Si le chien marque un point, des prélèvements sont réalisés et envoyés au laboratoire. Nous déterminons alors s'il s'agit de produits suspects et, le cas échéant, si cela peut indiquer un incendie volontaire", précise-t-il.

Au terme d'analyses pouvant durer de quelques heures à plusieurs jours, un rapport est rédigé, exposant les conclusions, les tests réalisés, ainsi que leurs implications pour la poursuite de l'enquête.

Entouré par plusieurs dizaines de prélèvements scellés issus d'enquêtes en cours, le major Rémillon explique que si un "produit suspect" est finalement détecté, "il faut en déterminer la nature, son rôle possible dans le déclenchement du feu, et s'il est légitime à l'endroit où il a été trouvé. L'ensemble de ces éléments peut permettre de confirmer -ou d'infirmer- une intention criminelle", conclut-il.

Dans le cas de l'incendie de l'Aude, désormais maîtrisé, l'origine humaine est toujours "envisagée à l'heure actuelle" et les investigations se poursuivent. "Pour l'instant, aucun élément ne permet d'affirmer s'il est d'origine criminelle ou non. Il faut encore déterminer s'il s’agit d'un acte volontaire ou d'une négligence", souligne le major.

L'activité de son service est soutenue: l'an dernier, environ "1.000" dossiers lui ont été confiés, dont 60 à 70% étaient liés à des incendies. Et si "neuf feux sur dix" sont d'origine humaine, environ "40%" d'entre eux sont volontaires, rappelle-t-il.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le lanceur européen Ariane 6 décolle de Kourou le 6 mars 2025 ( AFP / Ronan LIETAR )
    Décollage réussi pour le lanceur européen Ariane 6 en Guyane
    information fournie par AFP 13.08.2025 09:27 

    Le lanceur lourd européen Ariane 6 a décollé mardi soir du centre spatial de Kourou en Guyane française, a constaté sur place un correspondant de l'AFP. Pour son deuxième vol commercial, Ariane 6 doit mettre en orbite le satellite météorologique MetOp-SG-A1, premier ... Lire la suite

  • Le drapeau iranien flotte devant le consulat d'Iran à Istanbul le 25 juillet 2025 ( AFP / Yasin AKGUL )
    Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran
    information fournie par AFP 13.08.2025 09:20 

    L'Allemagne, le Royaume Uni et la France sont prêts à déclencher le mécanisme de réimposition de sanctions contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée sur le programme nucléaire iranien d'ici fin août. Dans une lettre adressée au secrétaire général ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite hausse
    information fournie par AFP 13.08.2025 09:09 

    Les Bourses européennes ont ouvert en terrain positif mercredi, portées par un regain d'appétit pour le risque au lendemain de la publication de chiffres sur l'inflation américaine alimentant les attentes d'une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). ... Lire la suite

  • Une femme s'évente lors d'une vague de chaleur à Séville le 1e 12 août 2025 ( AFP / CRISTINA QUICLER )
    Les canicules sont-elles plus dangereuses quand elles durent ?
    information fournie par AFP 13.08.2025 09:08 

    Coup de chaleur, problèmes cardiovasculaires... Les effets délétères des fortes chaleurs sur l'organisme sont bien connus. Mais à quel point s'accumulent-ils quand une canicule dure longtemps, comme ce sera probablement le cas en ce mois d'août ? La réponse reste ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank