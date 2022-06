Tirage de 3 tranches de 100 obligations convertibles en actions, d’un montant nominal total de 3 millions d’euros



Europlasma, expert des solutions de dépollution, a procédé au tirage de 3 tranches de 100 obligations convertibles en actions nouvelles à émettre de la Société (les « OCA »), correspondant aux tranches 30, 31 et 32, représentant un montant nominal total d’emprunt obligataire de 3 millions d’euros, dans le cadre du contrat d’émission de 10.000 bons d’émissions (les « Bons d’Emission ») d’OCA avec bons de souscriptions d’actions attachés le cas échéant (les « BSA » et, ensemble avec les OCA, les « OCABSA ») conclu entre Europlasma et Global Corporate Finance Opportunities 11 le 16 avril 2021.