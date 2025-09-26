Tiptree vend Fortegra à l'assureur sud-coréen DB Insurance pour 1,65 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire d'investissement américain Tiptree TIPT.O a déclaré jeudi que la société sud-coréenne DB Insurance 005830.KS allait acquérir son unité d'assurance spécialisée , The Fortegra Group, pour un montant d'environ 1,65 milliard de dollars en espèces.

La vente marquerait également la sortie de Warburg Pincus, qui détient une participation de 24 % dans l'assureur spécialisé américain. La société de capital-investissement a investi en 2022, lorsque Fortegra générait un bénéfice d'exploitation d'environ 60 millions de dollars.

L' action de Tiptree, cotée au Nasdaq, a chuté de jeudi après-midi après que The Insurer a rapporté l'accord, notant que la transaction évaluait Fortegra à environ deux fois sa valeur comptable.

Fortegra, basée à Jacksonville, en Floride, a été fondée en 1978 et acquise par Tiptree en 2014. Elle propose des programmes spécialisés, des garanties pour les consommateurs et des produits de protection du crédit.

Pour DB Insurance, l'acquisition fournit une plateforme américaine pour la croissance des spécialités, élargissant sa portée au-delà de la Corée du Sud, où elle se classe parmi les plus grands assureurs non-vie.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.

La vente à DB intervient plus d'un an après que Fortegra a renoncé à son projet d'introduction en bourse aux États-Unis.