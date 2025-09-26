Tiptree prolonge sa chute après l'annonce de la vente de Fortegra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du gestionnaire d'investissement Tiptree TIPT.O chutent de 7,8 % à 18,60 dollars ** La société sud-coréenne DB Insurance 005830.KS achètera l'assureur américain Fortegra à Tiptree et à la société de rachat Warburg Pincus dans le cadre d'une transaction en espèces de 1,65 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés jeudi en fin de journée ** L'action de la TIPT a plongé de 15 % jeudi après que les médias ont rapporté que Fortegra avait accepté d'être rachetée

** TIPT avait déjà essayé à deux reprises d'introduire Fortegra en bourse à New York depuis 2021 afin de monétiser l'actif

** A la dernière clôture, l'action TIPT a baissé de 3,3 % depuis le début de l'année