Timothy Hill part de Principal AM

Timothy Hill a annoncé sur LinkedIn qu’il quittait Principal Asset Management, où il a travaillé plus de vingt ans. L’intéressé était dernièrement senior vice president, responsable US & European Client Group (US & European Wealth, Institutional, Retirement) depuis avril 2023. Timothy Hill avait rejoint Principal AM en 2003 en provenance d’AllianceBernstein.

« J’ai hâte de trouver la bonne opportunité pour renouveler cette expérience - la bonne entreprise, le bon défi et les bonnes personnes avec qui construire quelque chose de significatif », écrit-il.

Laurence Marchal