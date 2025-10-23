Timide rebond du CAC 40 et des indices européens avant les PMI et l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens ont légèrement rebondi au terme de cette séance ce jeudi. Elle a été marquée par une nouvelle salve de résultats d’entreprises des deux côtés de l'Atlantique. A Paris, le CAC 40 s’est un peu revigoré, gagnant 0,23% à 8225,78 points. L'indice phare de la place parisienne s’est rapproché de ces nouveaux records absolus de mardi : 8 271,48 points en séance et 8 258,86 points en clôture. L'EuroStoxx 50 a avancé de 0,55% à 5672,38 points. Aux Etats-Unis, la tendance est similaire. Les indices américains rebondissent, avec un S&P 500 qui avance de 0,29% vers 17h45.

Kering rassure, Dassault Systèmes déchante

Ce jeudi, les publications de résultats trimestriels ont une fois de plus dominé l'actualité financière. Deux performances opposées au sein de la cote parisienne ont retenu l'attention des investisseurs.

Kering a signé de loin la plus forte hausse du CAC 40 grâce à un repli de son chiffre d'affaires moins important que prévu au troisième trimestre 2025. En revanche, Dassault Systèmes a enregistré la deuxième plus forte baisse de cet indice. Les investisseurs ont sanctionné la publication de ses revenus trimestriels décevants et la réduction de son objectif de croissance pour 2025. STMicroelectronics a été aussi fortement pénalisé en raison d'un résultat opérationnel et un objectif trimestriel de ventes décevants.

Flambée du pétrole

Outre les résultats d'entreprises, l'actualité du jour est marquée par les sanctions américaines contre deux compagnies pétrolières russes : Rosneft et Lukoil. L'administration Trump a décidé d'imposer des sanctions supplémentaires à la Russie. Hier, le Trésor américain a pris pour cible les "deux plus importantes compagnies pétrolières qui financent la machine de guerre du Kremlin", selon le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

Ces sanctions sont la conséquence de "l'absence de volonté sérieuse de la Russie de s'engager dans un processus de paix afin de mettre fin à la guerre en Ukraine".

Dans le même temps, l'Union européenne a annoncé son dix-neuvième train de sanctions, qui comprend l'interdiction des importations de GNL en provenance de Russie. Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2027 pour les contrats à long terme et dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur des sanctions pour les contrats à court terme.

Les sanctions contre la Russie décidées par les Etats-Unis et l'Union européenne représentent un pas "très important", a affirmé ce jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Suite à cette décision américaine, les futures sur le baril de WTI bondit de 5,03% à 61,44 dollars. L'action TotalEnergies a, elle, été aussi bien orientée au sein du CAC 40.

Aux Etats-Unis, d'ailleurs, le shutdown est entré dans son 23ème jour. Des centaines de milliers d'agents de l'État fédéral à travers tout le pays ne sont pas payés en raison du cette paralysie budgétaire. Les républicains, le camp du président Donald Trump, et les démocrates ne parviennent toujours pas à trouver un terrain d'entente autour du vote du budget.

Dans ce contexte, les investisseurs auront les yeux rivés sur les chiffres de l'inflation américaine au mois de septembre qui seront publiés demain à 14h30. Côté macroéconomie également, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en France et en zone euro seront connus demain matin.

Côté publication, les résultats du troisième trimestre de Safran et Sanofi diffusés demain feront réagir la place parisienne.