Timide progression des indices européens avant la Fed et la BCE

(AOF) - Les marchés européens ont fini timidement en hausse cette séance de lundi. Cette dernière semaine du mois d'octobre sera rythmée par les décisions des grandes banques centrales, la Fed (mercredi) et la BCE (jeudi) et une nouvelle avalanche de résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Hier en Malaisie, au terme de négociations, les Etats-Unis et la Chine s'orientent vers un accord commercial, avant la rencontre jeudi prochain entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Le CAC 40 a gagné 0,16% à 8239,18 points. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,63% à 5710,07 points.

En Europe, Porsche AG (+3,22%, à 48,68 euros) s'est distingué à Francfort après la publication de résultats trimestriels "dégradés, mais supérieurs aux attentes sur l'Ebit/FCF", précise Oddo BHF. Chez Jefferies, l'analyste en charge du dossier évoque "aucune dégradation supplémentaire dans les résultats du troisième trimestre". Les neuf premiers mois de l'année ont été compliqués pour le constructeur automobile qui a lancé trois avertissements successifs entre le 1er janvier et le 22 septembre dernier.

A Paris, Exosens (-1,79%, à 48,40 euros) a fini en repli. L'action avait progressé au cours de la séance à la faveur d'une performance solide au troisième trimestre 2025, portée par la dynamique favorable des marchés finaux de la défense. Dans une note publiée ce matin, Stifel fait savoir que le chiffre d'affaires du groupe est globalement conforme à ses attentes et que la marge brute s'est nettement améliorée, en particulier dans le domaine de l'amplification. Le chiffre d'affaires sur ce trimestre a augmenté de 14% en organique et la marge brute s'est élevée à 57 millions d'euros, en hausse de 35%, pour atteindre une marge de 52%.

Sur l'exercice annuel 2024/2025, le chiffre d'affaires de Fountaine Pajot (stable, à 106 euros) s'est affaissé de 8,2%, à 323,2 millions d'euros, ou de -10,30% à périmètre constant. Pour justifier ce repli, le spécialiste des catamarans et des monocoques évoque un environnement macro-économique incertain, marque par un attentisme du secteur du nautisme. Pour les analystes de Portzamparc, les revenus du second semestre et annuel sont "sensiblement meilleurs" que leurs attentes.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est légèrement supérieur aux attentes en octobre. Il ressort à 88,4 contre un consensus de 88,1 et 87,7 en septembre.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,22% à 1,1639 dollar.