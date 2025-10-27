Selon certaines sources, Amazon envisage de supprimer jusqu'à 30 000 emplois dans l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute plus de détails aux paragraphes 4 à 6) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O prévoit de supprimer jusqu'à 30 000 emplois dans l'entreprise à partir de mardi, afin de réduire les dépenses et de compenser le surnombre d'employés pendant la période de pointe de la pandémie, selon trois personnes au courant de l'affaire.

Ce chiffre représente un faible pourcentage des 1,55 million d'employés d'Amazon, mais près de 10 % des quelque 350 000 employés de l'entreprise. Il s'agirait de la plus importante suppression d'emplois chez Amazon depuis la suppression d'environ 27 000 postes à partir de la fin 2022.

Un porte-parole d'Amazon s'est refusé à tout commentaire.

Au cours des deux dernières années, Amazon a supprimé un plus petit nombre d'emplois dans plusieurs divisions , y compris les appareils, les communications, la baladodiffusion et d'autres. Les suppressions qui débutent cette semaine pourraient avoir un impact sur diverses divisions d'Amazon, notamment les ressources humaines, connues sous le nom de People Experience and Technology, les appareils et les services et les opérations, entre autres, ont déclaré les personnes concernées.

Les responsables des équipes concernées ont été invités à suivre une formation lundi sur la manière de communiquer avec le personnel à la suite des notifications qui commenceront à être envoyées par courrier électronique demain matin, ont indiqué ces personnes.

Les actions d'Amazon ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 227,53 dollars. La société prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre jeudi.