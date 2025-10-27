Selon certaines sources, Amazon envisage de supprimer jusqu'à 30 000 emplois d'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les suppressions d'emplois prévues, paragraphes 6 à 8)

*

Les suppressions d'emplois pourraient concerner les RH, les dispositifs, les services et les opérations

*

Le directeur général Andy Jassy veut réduire la bureaucratie et augmenter l'utilisation de l'IA

*

Les actions d'Amazon augmentent de 1,2 %

par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O prévoit de supprimer jusqu'à 30 000 emplois d'entreprise à partir de mardi, alors que la société s'efforce de réduire les dépenses et de compenser le surrecrutement pendant le pic de demande de la pandémie, selon trois personnes proches du dossier.

Ce chiffre représente un faible pourcentage des 1,55 million d'employés d'Amazon, mais près de 10 % des quelque 350 000 employés de l'entreprise. Il s'agirait de la plus importante suppression d'emplois chez Amazon depuis que quelque 27 000 postes ont été supprimés fin 2022.

Un porte-parole d'Amazon s'est refusé à tout commentaire. Au cours des deux dernières années, Amazon a supprimé un plus petit nombre d'emplois dans plusieurs divisions , y compris les appareils, les communications, la baladodiffusion et d'autres. Les suppressions qui débutent cette semaine pourraient avoir un impact sur diverses divisions d'Amazon, notamment les ressources humaines, connues sous le nom de People Experience and Technology, les appareils, les services et les opérations, entre autres, selon ces personnes.

Les responsables des équipes concernées ont été invités à suivre une formation lundi sur la manière de communiquer avec le personnel à la suite des notifications qui commenceront à être envoyées par courrier électronique mardi matin, ont indiqué ces personnes.

Le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a lancé une initiative visant à réduire ce qu'il a décrit comme un excès de bureaucratie au sein de l'entreprise, notamment en réduisant le nombre de responsables. Il a mis en place une ligne de réclamation anonyme pour identifier les inefficacités, qui a suscité quelque 1 500 réponses et plus de 450 changements de processus, a-t-il déclaré au début de l'année. Jassy a déclaré en juin que l'utilisation accrue d'outils d'intelligence artificielle entraînerait probablement de nouvelles suppressions d'emplois, notamment par l'automatisation des tâches répétitives et routinières.

L'ampleur de cette série de suppressions d'emplois n'a pas été précisée dans l'immédiat. Les personnes au fait de la question ont déclaré que le nombre pourrait changer au fil du temps, à mesure que les priorités financières d'Amazon évoluent. Fortune a précédemment rapporté que la division des ressources humaines pourrait être visée par une réduction d'environ 15 %.

Les actions d'Amazon étaient en hausse de 1,2 % à 226,80 dollars lundi après-midi. La société prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre jeudi.