LGV Sud-Est: vers une normalisation du trafic en soirée après une journée de perturbations

Des voyageurs font la queue à la gare Saint-Charles à Marseille le 27 octobre 2025 pour acheter un autre billet après de nombreuses annulations de TGV en raison d'un acte de vandalisme au sud de Valence ( AFP / MIGUEL MEDINA )

La circulation sur la ligne à grande vitesse dans le Sud-Est, qui a perturbé les déplacements d'au moins 50.000 voyageurs lundi en raison de probables actes de vandalisme, a repris en fin d'après-midi avant une quasi-normalisation prévue à partir de 21h00.

"Un train circule maintenant de nouveau", a annoncé le ministre des Transports, Philippe Tabarot, vers 17H00 lors d'un point presse au Centre national des opérations ferroviaires, situé à Paris entre la gare du Nord et la gare de l'Est.

Le trafic devrait rester "un peu dégradé" jusqu'à 21H00, avec des trains encore retardés ou ralentis, a-t-il ajouté en annonçant "une circulation à peu près normale à partir de 21H00" et une circulation "totalement normale" dès mardi matin.

En plein milieu des vacances scolaires de la Toussaint, les annulations et les retards ayant affecté les TGV circulant entre Paris et Marseille, Montpellier ou Nice ont concerné "environ 50.000 voyageurs exclusivement TGV Sud-Est" sans compter les "nombreux" usagers des TER dont les trains ont été retardés, voire supprimés, a précisé M. Tabarot.

"Toutes les personnes qui ont été impactées seront remboursées" par les trois compagnies opérant sur cet axe, à savoir SNCF Voyageurs, Trenitalia et Renfe, a ajouté le ministre lors de ce point presse.

Lundi, à Toulouse ou à Paris, les voyageurs recevaient en gare des informations disparates sur la meilleure façon de trouver un autre trajet ou de se faire rembourser, via les applications de voyage, les formulaires de réclamations ou par courrier.

- Incendie et vol -

En début d'après-midi, le ministère avait estimé à une centaine le nombre de TGV retardés ou supprimés - partiellement ou totalement - après deux incidents ayant porté sur des câbles ferroviaires dans la nuit de dimanche à lundi.

A l'origine de ces problèmes de circulation sur la ligne à grande vitesse Sud-Est: un incendie vers 04H00 du matin sur des câbles de signalisation et de communication, sur la ligne à grande vitesse au sud de Valence (Drôme).

Les conséquences de cet incendie "probablement criminel", selon M. Tabarot, ont été amplifiées par un vol de câbles caténaires vers 06H30 près de Bollène (Vaucluse), sur la ligne classique, qui a limité le report des TGV sur cette voie.

L'enquête sur cet incendie est entre les mains de la section de recherches de Grenoble, a indiqué la gendarmerie de la Drôme à l'AFP.

M. Tabarot a précisé qu'il serait "très attentif aux conclusions de l'enquête" car "on doit régler" la question de la vulnérabilité systémique du réseau ferré français, liée à sa grande étendue puisqu'il compte plus de 28. 000 kilomètres de voies ferrées qu'il "est compliqué de pouvoir en permanence (les) sécuriser".

- Files d'attente -

De la Gare de Lyon, à Paris, à la gare Saint-Charles à Marseille, en passant par Lyon Part-Dieu, de longues files d'attente de voyageurs démunis s'étaient formées dans la matinée.

A Marseille, gare Saint-Charles, plusieurs dizaines de voyageurs ont pris connaissance lundi matin de l'annulation de leur train vers Lyon Part Dieu, Nice, Paris, Lille Flandres, ou encore Nancy, en consultant les panneaux d'affichage, avait constaté un journaliste de l'AFP.

Tout le long du quai jusqu'au bureau de la billetterie s'étendait une longue queue de voyageurs de tous âges. "Bienvenue dans la jungle", lançait en plaisantant un employé SNCF à un couple de voyageurs qui arrivaient à la gare.

En gare de Toulouse Matabiau, de longues files d'attente s'étaient aussi formées dès 08H00 du matin devant les guichets fermés en raison des perturbations sur la ligne Toulouse-Lyon.

Ylona, 21 ans et son amie Victoriana, 22 ans, devaient se rendre à Sète. "Et moi qui voulais arriver tôt à Sète ce matin pour avoir le temps de me reposer avant de reprendre mon travail demain matin, c'est raté", avait noté Victoriana.