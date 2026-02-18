information fournie par Reuters • 18/02/2026 à 12:36

Tim Go, directeur général de HF Sinclair, prend un congé volontaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HF Sinclair DINO.N a annoncé mercredi que son directeur général, Tim Go, prendrait volontairement congé de ses fonctions.

Le raffineur américain a indiqué que le président Franklin Myers assumera temporairement la responsabilité supplémentaire de directeur général.