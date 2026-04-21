Tim Cook quitte la direction générale d'Apple

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Apple a annoncé ‌lundi la nomination de John Ternus au poste de ​directeur général, confiant au vétéran des équipes matérielles la mission de diriger le groupe après Tim Cook, alors ​que le fabricant de l'iPhone se prépare à une transformation du ​secteur portée par l'intelligence artificielle.

Entré ⁠chez Apple en 2001, John Ternus supervisait récemment ‌l'ingénierie matérielle du groupe et a joué un rôle clé dans le redressement des ​ventes de produits ‌comme les ordinateurs Mac, dont les parts ⁠de marché ont progressé ces dernières années.Tim Cook, qui dirige Apple depuis 2011, deviendra président exécutif, a précisé ⁠le groupe ‌dans un communiqué.

Avec la désignation de John ⁠Ternus à la tête de l'entreprise, Apple opère ‌un virage par rapport à Tim Cook, ⁠spécialiste des chaînes d'approvisionnement qui a contribué à ⁠faire du ‌groupe une marque mondiale capable de produire des centaines ​de millions d'appareils par ‌an, pour privilégier un dirigeant historiquement centré sur le design et les ​produits.

Ben Bajarin, directeur général du cabinet de conseil technologique Creative Strategies, a déclaré que John ⁠Ternus est apprécié en interne et "qu'il amènerait une énergie nouvelle."

Par ailleurs, Apple a annoncé que Johny Srouji, jusqu'ici en charge de la conception des puces et capteurs maison, a été nommé directeur du matériel.

(Stephen Nellis; version ​française Nicolas Delame)