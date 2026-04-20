Tim Cook quitte la direction générale d'Apple

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Apple AAPL.O a annoncé lundi la nomination de John Ternus au poste de directeur général, confiant au vétéran des équipes matérielles la mission de diriger le groupe après Tim Cook, alors que le fabricant de l'iPhone se prépare à une transformation du secteur portée par l'intelligence artificielle.

Entré chez Apple en 2001, John Ternus supervisait récemment l'ingénierie matérielle du groupe et a joué un rôle clé dans le redressement des ventes de produits comme les ordinateurs Mac, dont les parts de marché ont progressé ces dernières années. Tim Cook, qui dirige Apple depuis 2011, deviendra président exécutif, a précisé le groupe dans un communiqué.

Avec la désignation de John Ternus à la tête de l'entreprise, Apple opère un virage par rapport à Tim Cook, spécialiste des chaînes d'approvisionnement qui a contribué à faire du groupe une marque mondiale capable de produire des centaines de millions d'appareils par an, pour privilégier un dirigeant historiquement centré sur le design et les produits.

Ben Bajarin, directeur général du cabinet de conseil technologique Creative Strategies, a déclaré que John Ternus est apprécié en interne et "qu'il amènerait une énergie nouvelle."

Par ailleurs, Apple a annoncé que Johny Srouji, jusqu'ici en charge de la conception des puces et capteurs maison, a été nommé directeur du matériel.

(Stephen Nellis; version française Nicolas Delame)