Tim Cook, président exécutif d'Apple, considère les mesures de restriction des réseaux sociaux en Australie comme « à la pointe au niveau mondial », selon le Premier ministre

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Le président exécutif d'Apple, Tim Cook, considère les mesures pionnières prises par le gouvernement australien pour encadrer les réseaux sociaux comme « à la pointe au niveau mondial », a déclaré dimanche le Premier ministre Anthony Albanese après avoir rencontré M. Cook au siège américain de l'entreprise.

« Tim Cook nous a consacré beaucoup de temps ce matin. Il considère que le travail que nous avons accompli sur les réseaux sociaux est à la pointe au niveau mondial », a déclaré M. Albanese lors d'une allocution prononcée depuis l'Apple Park, en Californie, et retransmise à la télévision en Australie dimanche.

Ce mois-ci, l'Australie a franchi une nouvelle étape dans sa volonté d'améliorer la sécurité en ligne, avec un projet visant à donner aux utilisateurs des réseaux sociaux la possibilité de choisir les contenus qu'ils voient s'afficher sur leur fil d'actualité.

En décembre, l’Australie est devenue le premier pays à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. D’autres gouvernements ont emboîté le pas cette année, la Commission européenne étant la dernière en date à proposer une telle interdiction pour les enfants de moins de 13 ans.

Invité à commenter les propos de M. Albanese, un porte-parole d’Apple a renvoyé à une publication de Tim Cook sur X, indiquant qu’il était reconnaissant d’avoir pu partager avec M. Albanese « certaines de nos dernières innovations, notamment des contrôles puissants et intuitifs destinés à assurer la sécurité des enfants en ligne ».

M. Cook a récemment démissionné de son poste de directeur général d’Apple AAPL.O après 15 ans à la tête de l’entreprise.

Les leaders du secteur de l'IA sont divisés sur la rapidité avec laquelle les entreprises devraient développer cette technologie de plus en plus puissante, alors qu'un débat sur la sécurité de l'IA agite la Silicon Valley.