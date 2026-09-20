Tim Cook, d'Apple, juge les restrictions australiennes sur les réseaux sociaux « à la pointe au niveau mondial », selon le Premier ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du Premier ministre Anthony Albanese aux paragraphes 7 et 8, et du contexte au paragraphe 9)

Le président exécutif d'Apple, Tim Cook, considère les mesures pionnières prises par le gouvernement australien pour encadrer les réseaux sociaux comme « à la pointe au niveau mondial », a déclaré dimanche le Premier ministre Anthony Albanese après avoir rencontré Tim Cook au siège américain de l'entreprise.

« Tim Cook nous a consacré beaucoup de temps ce matin. Il considère que le travail que nous avons accompli sur les réseaux sociaux est à la pointe au niveau mondial », a déclaré Anthony Albanese lors d’une allocution prononcée depuis l’Apple Park, en Californie, et retransmise à la télévision en Australie dimanche.

Ce mois-ci, l’Australie a franchi une nouvelle étape dans ses efforts pour améliorer la sécurité en ligne, avec un projet visant à donner aux utilisateurs des réseaux sociaux la possibilité de choisir les contenus qu’ils voient dans leur fil d’actualité.

En décembre, l’Australie est devenue le premier pays à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. D’autres gouvernements ont emboîté le pas cette année, la Commission européenne étant la dernière en date à proposer une telle interdiction pour les enfants de moins de 13 ans.

Interrogé sur les propos d’Anthony Albanese, un porte-parole d’Apple a renvoyé à une publication de Tim Cook sur X, indiquant qu’il était reconnaissant d’avoir pu partager avec Anthony Albanese « certaines de nos dernières innovations, notamment des contrôles puissants et intuitifs destinés à assurer la sécurité des enfants en ligne ». Tim Cook a récemment démissionné de son poste de directeur général d’Apple AAPL.O après 15 ans à la tête de l’entreprise.

La visite d’Anthony Albanese aux États-Unis intervient alors que les dirigeants du secteur y sont divisés sur la vitesse à laquelle les entreprises devraient développer cette technologie de plus en plus puissante, et qu’un débat sur la sécurité de l’IA agite la Silicon Valley.

Anthony Albanese a déclaré que l’IA comportait des risques qui devaient être atténués.

« Il est nécessaire de discuter du cadre mondial régissant le déploiement de l’IA, car celle-ci évolue très rapidement, et nous devons veiller à ce que les humains gardent le contrôle », a-t-il déclaré aux journalistes, selon une transcription officielle.

Les propos du dirigeant australien contrastent avec la position du président Donald Trump, qui a minimisé les inquiétudes concernant l'IA et a fait valoir qu'une réglementation supplémentaire n'était pas nécessaire.