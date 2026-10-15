Tim Cook affirme qu'Apple Intelligence a été approuvé en Chine, selon The Paper

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des puces avec des détails et du contexte)

Tim Cook, président d’ AAPL.O d'Apple, a déclaré que le service Apple Intelligence avait été approuvé en Chine et qu’une version d’essai serait disponible dans le courant du mois d’octobre, a rapporté jeudi le média chinois soutenu par l’État The Paper, citant un entretien exclusif avec M. Cook à Shanghai.

* La version d'essai proposera des fonctionnalités de traduction en temps réel, des outils de rédaction et de retouche d'images, mais n'inclura pas l'IA Siri, a précisé M. Cook à The Paper

* L'entreprise américaine a entraîné un modèle linguistique de grande envergure spécialement destiné au marché chinois, comme l'avait précédemment rapporté Reuters , ce qui marque une rupture avec la stratégie du fabricant d'iPhone consistant à s'appuyer sur des modèles tiers pour alimenter ses fonctionnalités d'IA dans ce pays

* Ce modèle d’IA a été développé en partenariat avec le groupe Alibaba 9988.HK et entraîné avec le soutien du géant technologique chinois.

* L’autorité chinoise de régulation du cyberespace a indiqué en juillet que le service d’IA générative intégré à l’appareil d’Apple, Apple Intelligence, avait été enregistré pour une utilisation sur les iPhone en Chine

* Selon le ministère chinois du Commerce, Tim Cook a rencontré jeudi le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, et ils ont discuté du développement de l’IA et des activités d’Apple en Chine