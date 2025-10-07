Tile Shop prévoit un regroupement d'actions et une radiation de la cote du Nasdaq afin de réduire les coûts ; les actions sont en hausse

6 octobre - ** Les actions de Tile Shop TTSH.O augmentent de 10,9 % à 6,42 $ pendant l'après-marché

** Le conseil d'administration du distributeur de carreaux, de matériaux de pose et d'entretien approuve le plan de retrait de la cote du Nasdaq

** Le plan prévoit également de suspendre la nécessité de déposer des rapports périodiques et d'autres informations auprès de la SEC et d'annuler les actions après l'achèvement d'un regroupement d'actions proposé

** Selon TTSH, le plan entrerait en vigueur en décembre 2025, sous réserve de l'approbation par les actionnaires de la proposition de regroupement d'actions

** Le regroupement d'actions proposé se fera à un ratio compris entre 1 pour 2 000 et 1 pour 4 000, au prix de 6,60 dollars par action, ce qui représente une prime de 11,7 % par rapport au cours de clôture de vendredi

** TTSH prévoit des économies d'environ 2,4 millions de dollars sur une base annuelle, résultant du retrait de la cote et de l'annulation de l'enregistrement

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 16,5 % depuis le début de l'année