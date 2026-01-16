 Aller au contenu principal
TikTok va renforcer les contrôles d'âge en Europe alors que les autorités de régulation augmentent la pression
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 08:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Supantha Mukherjee

STOCKHOLM, 16 janvier - TikTok va commencer à déployer une nouvelle technologie de détection de l'âge à travers l'Europe dans les semaines à venir, a indiqué TikTok à Reuters vendredi, alors que la plateforme appartenant à ByteDance fait face à une pression réglementaire pour mieux identifier et supprimer les comptes appartenant à des enfants de moins de 13 ans.

Ce système, qui n'avait pas été signalé auparavant, fait suite à un projet pilote d'un an en Europe. Il analyse les informations du profil, les vidéos postées et les signaux comportementaux pour prédire si un compte peut être mineur. Les comptes signalés par la technologie seront examinés par des modérateurs spécialisés plutôt que d'être automatiquement bannis, a déclaré TikTok.

EXAMEN RÉGLEMENTAIRE

Ce déploiement intervient alors que les autorités européennes examinent minutieusement la manière dont les plateformes vérifient l'âge des utilisateurs dans le cadre de règles strictes en matière de protection des données, car elles craignent que les approches actuelles soient inefficaces ou trop invasives.

L'année dernière, l'Australie a imposé la première interdiction mondiale des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, tandis que le Parlement européen fait pression pour que des limites d'âge soient fixées sur les plateformes de médias sociaux. Le Danemark veut interdire les médias sociaux aux moins de 15 ans.

Le projet pilote britannique a conduit à la suppression de milliers de comptes supplémentaires de moins de 13 ans.

Malgré des efforts considérables, il n'existe pas de moyen reconnu mondialement de confirmer l'âge d'une personne tout en préservant la vie privée, a déclaré TikTok. Pour les appels contre les interdictions, l'entreprise utilisera l'estimation de l'âge facial du fournisseur de vérification Yoti, ainsi que des vérifications de cartes de crédit et des pièces d'identité délivrées par le gouvernement.

Meta META.O utilise également Yoti pour vérifier l'âge des utilisateurs sur Facebook.

TikTok a déclaré que la nouvelle technologie a été conçue spécifiquement pour l'Europe afin de se conformer aux exigences réglementaires de la région. L'entreprise a collaboré avec la Commission irlandaise de protection des données, son principal régulateur européen en matière de protection de la vie privée, lors de la mise au point du système.

Les utilisateurs européens seront informés du lancement de la technologie, a précisé TikTok.

