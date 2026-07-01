TikTok s'apprête à conclure un accord avec un adolescent plaignant avant le procès en Californie concernant les réseaux sociaux, selon un cabinet d'avocats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un accord de principe ouvre la voie à un procès entre Meta et Snap en juillet

* Plus de 3 300 actions en justice pour dépendance sont en instance devant les tribunaux de l'État de Californie

* En mars, un jury californien a condamné Meta à verser 4,2 millions de dollars et Google à verser 1,8 million de dollars

(Ajout d'une demande de commentaires adressée à TikTok au paragraphe 3 et de détails supplémentaires sur l'affaire tout au long de l'article)

TikTok a accepté de conclure un accord à l'amiable dans le cadre d'un procès intenté par un adolescent qui affirmait que la plateforme avait porté atteinte à sa santé mentale, a déclaré mardi un porte-parole du cabinet d'avocats du plaignant.

Un accord de principe a été conclu, mais les détails n’ont pas encore été finalisés, selon un porte-parole du cabinet Morgan & Morgan, qui représente le plaignant, un adolescent de 15 ans originaire de Floride connu sous ses initiales R.K.C.

Les représentants de TikTok n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’affaire de R.K.C. devrait être le deuxième procès devant un tribunal de l’État de Californie portant sur des allégations selon lesquelles les plateformes de réseaux sociaux auraient été conçues pour créer une dépendance chez les enfants, provoquant ainsi une crise de santé mentale chez les jeunes.

R.K.C., qui a commencé à utiliser les réseaux sociaux vers l’âge de 8 ans, a déclaré en être devenu dépendant, au point de perdre le sommeil et de souffrir de dépression et d’anxiété, selon les documents judiciaires.

Il avait initialement cité quatre défendeurs dans son action en justice: YouTube ( GOOGL.O ) de Google, Instagram ( META.O ) de Meta, Snapchat ( SNAP.N ) de Snap Inc. et TikTok de ByteDance. YouTube a conclu un accord à l’amiable en juin, tandis que les procès contre Meta et Snapchat devraient débuter le 27 juillet.

DES MILLIERS D'AFFAIRES

Plus de 3 300 actions en justice pour dépendance à l’encontre de sociétés de réseaux sociaux sont en instance devant les tribunaux de l’État de Californie. 2 600 autres affaires, intentées par des particuliers, des districts scolaires, des municipalités et des États, sont en instance devant les tribunaux fédéraux de Californie.

Les entreprises ont nié ces allégations et affirment prendre des mesures importantes pour assurer la sécurité des adolescents et des jeunes utilisateurs sur leurs plateformes.

Le premier procès, qui s’est achevé en mars, concernait une femme affirmant être devenue dépendante des réseaux sociaux dès son plus jeune âge en raison de leur conception conçue pour capter l’attention. TikTok et Snap ont réglé cette affaire à l’amiable avant le procès.

Meta et Google ont été jugées, et un jury a finalement conclu à la négligence des entreprises, condamnant Meta à verser 4,2 millions de dollars de dommages-intérêts et Google à 1,8 million de dollars. En juin, le juge a rejeté la demande des entreprises visant à faire annuler ce verdict.

Le premier procès devant un tribunal fédéral devait débuter en juin dans le cadre d’une action intentée par un district scolaire du Kentucky contre Meta, Snap, TikTok et YouTube. Toutes ces entreprises ont conclu un accord à l’amiable avant le procès , versant au district un montant total de 27 millions de dollars.

Outre les affaires en cours à Los Angeles et devant le tribunal fédéral, presque tous les États du pays ont intenté des poursuites contre ces entreprises sur leur propre territoire. Ces poursuites reprochent aux entreprises d’avoir donné une image trompeuse de la sécurité de leurs plateformes pour les jeunes utilisateurs et de les avoir conçues pour rendre les enfants dépendants.