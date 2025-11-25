TikTok nomme un ancien cadre de Boeing au poste de responsable des politiques publiques aux États-Unis

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

TikTok a annoncé mardi la nomination de Ziad Ojakli, ancien responsable des affaires gouvernementales de Boeing, au poste de responsable des politiques publiques de l'application de vidéos courtes pour les Amériques, alors qu'elle s'efforce de conclure un accord pour séparer ses actifs américains de sa société mère.

Cette décision intervient alors que ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, s'efforce de vendre environ 80 % deses actifs américains à un consortium d'investisseurs américains et internationaux afin de répondre aux exigences de sécurité nationale énoncées dans une loi de 2024. Le président Donald Trump a signé un décret en septembre, leur donnant jusqu'à la fin du mois de janvier pour conclure la transaction.

M. Ojakli, qui a précédemment supervisé les affaires gouvernementales chez Ford Motor F.N et Softbank

9434.T , entrera en fonction le 1er décembre, a déclaré le directeur général de TikTok, Shou Chew, dans un mémo annonçant l'embauche mardi. Il a précisé que l'actuel responsable des politiques publiques, Michael Beckerman, figure clé de la lutte de l'entreprise contre l'interdiction du gouvernement américain, a déclaré en avril qu'il prévoyait de quitter son poste et de se consacrer à un rôle de conseiller mondial.

Le plan de cession de TikTok suscite des interrogations.

Le représentant John Moolenaar, président républicain de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, a déclaré en octobre qu'un accord de licence pour l'utilisation de l'algorithme de TikTok soulèverait de "sérieuses inquiétudes." Le sénateur démocrate Ed Markey a également posé des questions au sujet de l'accord cette semaine.

Moolenaar a déclaré qu'il accueillerait les dirigeants de la nouvelle entité américaine TikTok lors d'une audition l'année prochaine.

L'ordre de Trump indique que l'algorithme sera recyclé et surveillé par les partenaires de sécurité de l'entreprise américaine, et que l'exploitation de l'algorithme sera sous le contrôle de la nouvelle coentreprise.

Un groupe de trois investisseurs, dont Oracle ORCL.N et la société de capital-investissement Silver Lake, prendront une participation d'environ 50 % dans TikTok U.S., a rapporté Reuters en septembre, tandis qu'un groupe d'actionnaires existants de ByteDance détiendra une participation d'environ 30 %.

ByteDance détiendrait moins de 20 % de TikTok U.S. pour se conformer aux exigences de la loi de 2024.