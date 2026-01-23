TikTok : ce qu’il faut savoir sur le réseau social et ses enjeux

Le logo de TikTok affiché les bureaux de la société à Culver City (Californie), le 30 septembre 2025. ( AFP / PATRICK T. FALLON )

Créé en 2016 en Chine, la plateforme qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde a annoncé la création d’une co-entreprise aux États‑Unis pour éviter son interdiction.

"Je suis tellement heureux d'avoir aidé à sauver TikTok!" a lancé Donald Trump sur son réseau Truth Social, jeudi 22 janvier. L'application chinoise, détenue par Bytedance, avait jusqu'au vendredi 23 janvier pour établir sa mise en conformité outre-Atlantique.

Tour d'horizon de l'histoire de TikTok et de ce qui est en jeu.

De Douyin à Tiktok

Passée en un éclair d'une petite application de vidéos à l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, TikTok a marqué une transformation majeure du divertissement numérique.

Des recettes de grand-mères aux performances artistiques d'adolescents, elle a permis à des inconnus de devenir des stars mondiales du jour au lendemain.

L'application a été lancée en 2016 sur le marché chinois, sous le nom de Douyin . Sa version internationale, renommée TikTok, est apparue un an plus tard , mais son envolée date de sa fusion en 2018 avec l'application Musical.ly, qui permettait de réaliser des vidéos de playback.

Son audience a explosé durant la pandémie de Covid-19 et l'application a passé la barre du milliard d'utilisateurs actifs en 2021 . Elle a été téléchargée plus de trois milliards de fois depuis son lancement.

Un algorithme au coeur de son succès

La clé de sa réussite? Son algorithme de recommandation, particulièrement innovant.

Alors que ses concurrents montrent en premier lieu le contenu produit par des comptes déjà suivis par leurs utilisateurs, les vidéos mises en avant par TikTok dépendent des intérêts et des habitudes de chacun .

La vidéo d'un total inconnu peut donc être vue des millions de fois si l'algorithme estime qu'elle attire suffisamment l'attention .

Le format court des vidéos permet également à TikTok de tenir ses utilisateurs en haleine. Un modèle que YouTube et Instagram ont tenté de répliquer, avec les Shorts et les Reels.

Limitées au départ à 15 secondes, les vidéos sur TikTok peuvent désormais durer jusqu'à une dizaine de minutes.

Protection des données et tensions géopolitiques

Depuis que son audience a explosé, la plateforme fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des gouvernements du monde entier, en particulier des Etats-Unis.

Leur principale inquiétude: la confidentialité des données et les liens potentiels de TikTok avec le gouvernement chinoi s, avec des accusations d'espionnage et de propagande .

L'Inde a interdit TikTok et d'autres applications chinoises dès 2020, invoquant des raisons de sécurité nationale.

En mai dernier, un organisme de surveillance de l'Union européenne a infligé une amende de 530 millions d'euros à TikTok pour ne pas avoir garanti la protection des données de ses utilisateurs contre l'accès des autorités chinoises.

L'application a fait appel, affirmant n'avoir jamais reçu de demande des autorités chinoises concernant les données des utilisateurs européens.

Création d'une "entité indépendante"

Le Congrès américain a adopté en 2024 une loi obligeant ByteDance à céder le contrôle de TikTok aux Etats-Unis, sous peine d'être interdit.

La plateforme a annoncé jeudi 23 janvier la création d'une co-entreprise majoritairement détenue par des investisseurs américains pour gérer ses activités dans ce pays , se conformant ainsi à la loi.

Parmi ces investisseurs figurent plusieurs riches soutiens du président américain Donald Trump, à l'instar de Larry Ellison, à la tête du géant technologique Oracle. ByteDance conserve pour sa part une participation de près de 20% , le plafond fixé par la loi.

Selon TikTok, la structure fonctionnera comme "une entité indépendante" qui garantira la protection des données, la sécurité des algorithmes et la modération des contenus pour les utilisateurs américains.

Des mesures inédites pour protéger les mineurs

En décembre 2025, l'Australie a interdit aux moins de 16 ans d'accéder à plusieurs réseaux sociaux, dont TikTok, Instagram et YouTube, une première mondiale.

Cette initiative est scrutée avec attention dans d'autres pays, inquiets des effets potentiels de TikTok sur les jeunes utilisateurs. Ils accusent l'application d'enfermer les adolescents dans des bulles d'information personnalisées et de ne pas parvenir à réguler les contenus illégaux ou violents.

L'Albanie a interdit TikTok pour un an en mars 2025, après qu'un garçon de 14 ans a été tué à l'issue d'un conflit débuté sur les réseaux sociaux.