Tikehau compte doubler ses actifs sous gestion d'ici 2026

(NEWSManagers.com) - La société de gestion cotée en Bourse Tikehau compte atteindre plus de 65 milliards d'euros d’actifs sous gestion pour son activité de gestion d’actifs d’ici 2026, soit le double des encours au 31 décembre 2021. C'est ce qu'elle doit annoncer aujourd'hui à l'occasion de sa deuxième journée investisseurs à Londres. La firme fondée par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran entend également générer plus de 250 millions d'euros de Fee-Related Earnings (commissions de gestion et autres commissions moins les coûts opérationnels de l’activité de gestion d’actifs - FRE) d’ici 2026, soit x2,6 par rapport au niveau de 2021. Elle vise aussi un rendement sur fonds propres de l’ordre de 15% d’ici à cette même date.

Le groupe indique aussi avoir ouvert un bureau en Israël, portant à 13 le nombre de ses implantations dans le monde.

Il a aussi remporté récemment un mandat confié par Pensioenfonds Detailhandel, le fonds de pension du secteur de la distribution aux Pays-Bas, sur de la dette privée à impact de 100 millions d’euros dans le cadre de sa stratégie d’impact lending. Ce mandat d’investissement fait suite à la décision de Pensioenfonds Detailhandel d’allouer environ 1 % de ses actifs à trois gestionnaires actifs dans le domaine de l’investissement à impact.

Enfin, Tikehau Capital annonce s'être vu confier par un groupe industriel pour son fonds de pension allemand (dont le nom est resté anonyme), un mandat d’investissement evergreen (i.e. à durée de vie illimitée) dans l’immobilier d’un montant de 250 millions d'euros. Il s'agit de son tout premier mandat de co-investissement dans l’immobilier.