Tikehau chute après la vente de 1,25 mln d'actions par Temasek
07/11/2025

L'action Tikehau Capital

TKOO.PA chute de plus de 10% vendredi après le placement par le fonds souverain singapourien Temasek de 1,25 million d'actions du groupe français de gestion d'actifs alternatifs.

A Paris, vers 09h15 GMT, le titre abandonne 10,45% à 15,6 euros.

L'offre a été conclue via un placement accéléré à un prix de 15,25 euros par action Tikehau pour un total d'environ 19 millions d'euros, selon un communiqué de Temasek vendredi, soit une décote de 12,45% par rapport au cours de clôture de 17,42 euros jeudi.

Au terme de l'opération, dans le cadre de laquelle Société Générale SOGN.PA a agi en tant que coordinateur unique, Temasek détient désormais indirectement environ 7,7 millions d'actions Tikehau, soit 4,4% du capital.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
55,0200 EUR Euronext Paris -1,40%
TIKEHAU CAPITAL
15,4200 EUR Euronext Paris -11,48%
