Tikehau Capital vise €37 mds d'encours pour l'activité gestion d'actifs à fin 2022
information fournie par Reuters20/10/2022 à 17:59
20 octobre (Reuters) - Tikehau Capital SCA TKOO.PA :
* UN TRIMESTRE RÉSILIENT, DES FONDAMENTAUX SOLIDES INCHANGÉS
* SE FIXE POUR OBJECTIF D'ATTEINDRE PLUS DE 37 MILLIARDS D'EUROS D'ENCOURS POUR SON ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS À FIN 2022
* FORT DE SES ATOUTS ET DE SA STRATÉGIE DIFFÉRENCIANTE, LE GROUPE SE FIXE POUR OBJECTIF D'ATTEINDRE PLUS DE 37 MILLIARDS D'EUROS D'ENCOURS POUR SON ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS À FIN 2022
* CONFIRME SES AMBITIONS À MOYEN TERME
* AU TOTAL, LES ENCOURS DE L'ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS À FIN SEPTEMBRE S'ÉLÈVENT À 36,4 MDSEUR , SOIT UNE HAUSSE DE 10,5% PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET DE 19,4% SUR LES 12 DERNIERS MOIS
* LES INTENTIONS D'ALLOCATION DES INVESTISSEURS RESTENT FAVORABLES AUX CLASSES D'ACTIFS SUR LESQUELLES TIKEHAU CAPITAL EST POSITIONNÉ
* TIKEHAU CAPITAL CONTINUE D'ÉTENDRE SA PLATEFORME EN TERMES DE GÉOGRAPHIES ET DE STRATÉGIES
* LE GROUPE ANNONCE NOTAMMENT L'OUVERTURE D'UN BUREAU À ZÜRICH, EN SUISSE, QUI SERA SA 14ÈME IMPLANTATION PERMANENTE À L'INTERNATIONAL
* TIKEHAU CAPITAL CONFIRME SES AMBITIONS À MOYEN TERME COMMUNIQUÉES LORS DE SON CAPITAL MARKETS DAY 2022
* POUR ATTEINDRE CES NOUVEAUX OBJECTIFS, TIKEHAU CAPITAL S'APPUIERA SUR LES EFFETS D'ÉCHELLE ISSUS DE LA CROISSANCE DE SES FONDS, GÉNÉRANT AINSI UN FORT LEVIER OPÉRATIONNEL
* LE GROUPE CONTINUERA AUSSI À TIRER PARTI DE SON BILAN SOLIDE DONT LES RENDEMENTS SONT AMENÉS À PROGRESSER ET DEVENIR DE PLUS EN PLUS PRÉVISIBLES
* LES ACTIFS SOUS GESTION DU GROUPE À FIN SEPTEMBRE ATTEIGNENT 37,5 MDSEUR , SOIT UNE AUGMENTATION DE 9,5% DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE ET UNE SOLIDE AMÉLIORATION DE 18% SUR LES 12 DERNIERS MOIS
* LE PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS S'ÉLEVAIT À 3,6 MDS EUR AU 30 SEPTEMBRE 2022 (CONTRE 3,5 MDSEUR AU 30 JUIN 2022)
Texte original sur Eikon ....nBw982GHza Pour plus de détails, cliquez sur TKOO.PA
(Gdansk Newsroom)
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