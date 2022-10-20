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Tikehau Capital vise €37 mds d'encours pour l'activité gestion d'actifs à fin 2022
information fournie par Reuters20/10/2022 à 17:59

20 octobre (Reuters) - Tikehau Capital SCA TKOO.PA :

* UN TRIMESTRE RÉSILIENT, DES FONDAMENTAUX SOLIDES INCHANGÉS

* SE FIXE POUR OBJECTIF D'ATTEINDRE PLUS DE 37 MILLIARDS D'EUROS D'ENCOURS POUR SON ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS À FIN 2022

* FORT DE SES ATOUTS ET DE SA STRATÉGIE DIFFÉRENCIANTE, LE GROUPE SE FIXE POUR OBJECTIF D'ATTEINDRE PLUS DE 37 MILLIARDS D'EUROS D'ENCOURS POUR SON ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS À FIN 2022

* CONFIRME SES AMBITIONS À MOYEN TERME

* AU TOTAL, LES ENCOURS DE L'ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS À FIN SEPTEMBRE S'ÉLÈVENT À 36,4 MDSEUR , SOIT UNE HAUSSE DE 10,5% PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET DE 19,4% SUR LES 12 DERNIERS MOIS

* LES INTENTIONS D'ALLOCATION DES INVESTISSEURS RESTENT FAVORABLES AUX CLASSES D'ACTIFS SUR LESQUELLES TIKEHAU CAPITAL EST POSITIONNÉ

* TIKEHAU CAPITAL CONTINUE D'ÉTENDRE SA PLATEFORME EN TERMES DE GÉOGRAPHIES ET DE STRATÉGIES

* LE GROUPE ANNONCE NOTAMMENT L'OUVERTURE D'UN BUREAU À ZÜRICH, EN SUISSE, QUI SERA SA 14ÈME IMPLANTATION PERMANENTE À L'INTERNATIONAL

* TIKEHAU CAPITAL CONFIRME SES AMBITIONS À MOYEN TERME COMMUNIQUÉES LORS DE SON CAPITAL MARKETS DAY 2022

* POUR ATTEINDRE CES NOUVEAUX OBJECTIFS, TIKEHAU CAPITAL S'APPUIERA SUR LES EFFETS D'ÉCHELLE ISSUS DE LA CROISSANCE DE SES FONDS, GÉNÉRANT AINSI UN FORT LEVIER OPÉRATIONNEL

* LE GROUPE CONTINUERA AUSSI À TIRER PARTI DE SON BILAN SOLIDE DONT LES RENDEMENTS SONT AMENÉS À PROGRESSER ET DEVENIR DE PLUS EN PLUS PRÉVISIBLES

* LES ACTIFS SOUS GESTION DU GROUPE À FIN SEPTEMBRE ATTEIGNENT 37,5 MDSEUR , SOIT UNE AUGMENTATION DE 9,5% DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE ET UNE SOLIDE AMÉLIORATION DE 18% SUR LES 12 DERNIERS MOIS

* LE PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS S'ÉLEVAIT À 3,6 MDS EUR AU 30 SEPTEMBRE 2022 (CONTRE 3,5 MDSEUR AU 30 JUIN 2022)

Texte original sur Eikon ....nBw982GHza Pour plus de détails, cliquez sur TKOO.PA

(Gdansk Newsroom)

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