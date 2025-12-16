 Aller au contenu principal
Tikehau Capital vers l'acquisition d'une participation majoritaire dans Intersec
information fournie par AOF 16/12/2025 à 09:24

(AOF) - Tikehau Capital et Revaia annoncent un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Intersec, spécialiste des solutions de métadonnées alimentées par l’IA à destination des gouvernements et des opérateurs télécoms. La finalisation de l’opération est prévue avant la fin du premier trimestre 2026.

"Il s'agit du vingtième investissement réalisé dans le cadre de notre stratégie de private equity dédiée à la cybersécurité, au travers de laquelle Tikehau Capital a développé une expertise solide dans l'accompagnement d'entreprises technologiques contribuant à renforcer la confiance numérique et la souveraineté des données", a déclaré Quentin Besnard, directeur exécutif au sein de la stratégie de capital-investissement en cybersécurité de Tikehau Capital.

Valeurs associées

TIKEHAU CAPITAL
15,6000 EUR Euronext Paris +0,26%
