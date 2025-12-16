Tikehau Capital va acquérir une participation majoritaire dans Intersec

(AOF) - Tikehau Capital et Revaia annoncent un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Intersec, spécialiste des solutions de métadonnées alimentées par l'IA à destination des gouvernements et des opérateurs télécoms. La finalisation de l'opération est prévue avant la fin du premier trimestre 2026.

Avec cette acquisition, Tikehau Capital, en tant qu'actionnaire de référence, et Revaia ont l'intention d'engager des capitaux importants pour soutenir la forte croissance d'Intersec à travers une stratégie d'acquisitions, ainsi que pour financer les investissements en R&D destinés à faire évoluer ses plateformes et applications phares.

Conformément aux réglementations applicables, cette opération est soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel. Elle reste également soumise aux conditions usuelles de clôture ainsi qu'aux approbations des autorités réglementaires.

"Il s'agit du vingtième investissement réalisé dans le cadre de notre stratégie de private equity dédiée à la cybersécurité, au travers de laquelle Tikehau Capital a développé une expertise solide dans l'accompagnement d'entreprises technologiques contribuant à renforcer la confiance numérique et la souveraineté des données", a déclaré Quentin Besnard, directeur exécutif au sein de la stratégie de capital-investissement en cybersécurité de Tikehau Capital.

Fondée en 2004 et basée en France, Intersec est une société mondiale spécialisée dans les solutions d'IA, de métadonnées et d'intelligence de localisation. Ces solutions sont proposées aux gouvernements, aux opérateurs de réseaux mobiles et aux organisations privées.

Elle accompagne des cas d'usage critiques tels que l'alerte à la population, la localisation des appels d'urgence, le soutien aux forces de l'ordre, la sécurité nationale et la performance réseau, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Ses solutions sont déployées à l'échelle nationale, opérant 24h/24 et 7j/7 dans des environnements où la fiabilité et la souveraineté sont essentielles.

Les actionnaires actuels d'Intersec – dont Innovacom, Highland Europe, Crédit Mutuel Innovation, Cisco Investments, Omnes Capital, Turenne Groupe, Fast Forward, Crédit Mutuel Impact et d'autres – ont accepté les termes de la transaction, ce qui permettra de soutenir Intersec dans la poursuite du développement de ses activités et d'élargir son empreinte géographique.

Tikehau Capital, Revaia et l'équipe de direction d'Intersec partagent l'ambition de faire du groupe un leader technologique mondial dans la protection civile, la sécurité intérieure et les solutions de géolocalisation basées sur l'IA.

Intersec connaît une croissance soutenue, avec une augmentation moyenne de 37 % de son revenu récurrent annuel (ARR) sur les trois derniers exercices fiscaux, d'avril 2022 à mars 2025.