Tikehau Capital : Une activité de gestion résiliente

Publication de l’activité T3 2026

Tikehau Capital a publié son activité au titre du troisième trimestre 2026, faisant ressortir des encours sous gestion de 51,7 Mds€ à fin septembre (+3% sur un douze mois à périmètre constant1), dont 42,5 Mds€ générant des commissions de gestion (+6%). Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le groupe a enregistré une collecte nette de 2,2 Mds€, dont 0,5 Md€ au T3, et réalisé 3,4 Mds€ de déploiements. Dans le même temps, les distributions aux investisseurs ont atteint 2,2 Mds€ depuis janvier, dont 1,1 Md€ au T3 2026, soit le trimestre le plus élevé de l’année.

Perspectives

Pour le dernier trimestre de l’exercice, Tikehau Capital anticipe une accélération de son activité, avec une collecte nette attendue entre 1,5 et 2,0 Mds€, portée notamment par les stratégies de private equity. Les encours sous gestion devraient ainsi atteindre entre 52,0 et 52,5 Mds€ à fin 2026. En parallèle, le groupe dispose d’un pipeline de transactions avancé, comprenant plus de 200 M€ d’investissements et trois cessions déjà signées en private equity, dont la finalisation est attendue au T4.

Sur le plan de la rentabilité, le discours s’est toutefois montré plus prudent. Si les revenus récurrents de l’activité de gestion d’actifs (FRE) devraient rester globalement alignés avec la borne basse de l’objectif annuel, la pression sur les valorisations du portefeuille devrait continuer de pénaliser les revenus d’investissement, en particulier leur composante non-réalisée. Dans ce contexte, le management a indiqué que les conditions n’étaient plus réunies pour atteindre ses objectifs 2026 de résultat net et de ROE.

Concernant nos estimations pour l’exercice 2026e, nous revoyons à la baisse notre prévision d’encours générant des commissions à 44,0 Mds€ (vs 48,4 Mds€ précédemment), ainsi que notre estimation de commissions de gestion à 387,0 M€ (vs 412,0 M€). Nous ajustons également légèrement notre prévision de FRE à 175,5 M€ (vs 177,3 M€). Du côté du portefeuille d’investissements, nous abaissons notre estimation de revenus réalisés à 326,9 M€ (vs 517,5 M€). Au total, ces révisions nous conduisent à ramener notre prévision de RNPG 2026e à 299,0 M€, contre 498,8 M€ auparavant.

Recommandation

À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre. Nous abaissons cependant notre objectif de cours à 24,9€ (vs 25,9€ précédemment).