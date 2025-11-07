 Aller au contenu principal
Tikehau Capital sous pression à la suite de la cession d'actions par Temasek
information fournie par AOF 07/11/2025 à 10:39

(AOF) - Tikehau Capital (-11,02%, à 15,50 euros) affiche l'une des plus fortes baisses du marché SRD à la suite de la cession par Temasek d'une partie de sa participation avec une décote de 12,45% par rapport au cours de clôture de jeudi. Selon Reuters, la société d'investissement commerciale singapourienne a vendu 1,25 million d'actions du spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs au prix de 15,25 euros par action. A l'issue de cette opération, la participation de Temasek dans Tikehau Capital tombe à environ 7,7 millions de titres, soit 4,4% du capital.

Valeurs associées

TIKEHAU CAPITAL
15,4400 EUR Euronext Paris -11,37%
  • 11:10

    Je pense que Temasek a fini par être lassé par les promesses non tenues des deux dirigeants !

