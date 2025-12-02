Tikehau Capital souhaite unifier ses expertises immobilières

(AOF) - Tikehau Capital a dévoilé un projet de rapprochement de Sofidy, sa filiale dédiée à l’épargne immobilière et spécialiste reconnu des SCPI, au sein de Tikehau Investment Management, sa société de gestion d’actifs. L’objectif de cette opération est de réunir les expertises de deux équipes immobilières complémentaires, afin de constituer un « ensemble ambitieux, multi-stratégies, multi-géographiques et plus diversifié ».

Le groupe de gestion d'actifs anticipe ainsi une reprise du marché immobilier, et, l'unification de ses plateformes présentes dans plusieurs pays d'Europe et aux Etats-Unis devrait permettre d'accélérer le développement et d'étendre la présence internationale.

La future plateforme combinerait les forces des filiales de Tikehau Capital dédiées aux métiers de l'immobilier : investissement, gestion d'actifs, gestion de fonds, distribution et service client. Elle s'appuierait sur les savoir-faire conjugués des deux équipes, maximisant ainsi les synergies et les complémentarités au sein du Groupe.

