Tikehau Capital proche des 35Md€ d'encours sous gestion

(NEWSManagers.com) - L'encours total géré par Tikehau Capital a crû de 6,4 milliards d'euros l'an dernier pour atteindre 34,3 milliards d'euros à fin 2021, a annoncé la semaine dernière la société d'investissement, publiant des montants un peu plus élevés que les chiffres préliminaires dévoilés le 6 janvier dernier. La société boucle une année de forte levée. Le volume des encours totaux a donc progressé de 20,1% sur douze mois et de 28,0% par an en moyenne depuis 2016, précise Tikehau Capital dans un communiqué. Les résultats seront publiés le 22 mars.