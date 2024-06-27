Tikehau Capital et Nikko Asset Management finalisent partenariat en Asie

Tikehau Capital SCA TKOO.PA :
* TIKEHAU CAPITAL ET NIKKO ASSET MANAGEMENT FINALISENT LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE EN ASIE
* TIKEHAU CAPITAL ANNONCE UN ACCORD DE DISTRIBUTION, LA CRÉATION D'UNE JOINT-VENTURE, ET L'ACQUISITION PAR NIKKO ASSET D'UNE PARTICIPATION DANS TIKEHAU CAPITAL
* L'ACCORD DE DISTRIBUTION ENTRE EN VIGUEUR IMMÉDIATEMENT
* L'ACCORD DE DISTRIBUTION CONFÈRE À NIKKO DES DROITS DE DISTRIBUTION EXCLUSIFS, PRINCIPALEMENT AU JAPON, ET DES DROITS DE DISTRIBUTION NON-EXCLUSIFS SUR D'AUTRES MARCHÉS ASIATIQUES
* LA JOINT-VENTURE SERA BASÉE À SINGAPOUR, LA CONSTITUTION ET LA DEMANDE DE LICENCE ÉTANT PRÉVUES D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2024
* LE LANCEMENT DE LA JOINT-VENTURE EST CONDITIONNÉ À L'OBTENTION DE L'AUTORISATION RÉGLEMENTAIRE
* LA PRISE DE PARTICIPATION RESTERA INFÉRIEURE AU PREMIER SEUIL LÉGAL DE DÉCLARATION DE FRANCHISSEMENT
Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur TKOO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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