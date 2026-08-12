Tikehau Capital en léger repli avec deux notes de brokers

(Zonebourse.com) - Tikehau Capital cède 0,5% vers 17,1 EUR, sur fond de recommandations de la part de RBC Capital Markets et de Deutsche Bank qui, s'ils maintiennent tous deux des positions positives sur le groupe de gestion d'actifs et d'investissement, font évoluer leurs objectifs de cours dans des sens opposés.

RBC Capital Markets abaisse son objectif de cours...

RBC Capital Markets réaffirme son opinion "surperformance", mais abaisse son objectif de cours de 24 à 23 EUR, à la suite d'une mise à jour de ses chiffres pour refléter des résultats du 1er semestre 2026 plus faibles que prévu.

Une levée de fonds plus lente amène la banque canadienne à réduire de respectivement 8% et 2% ses estimations de collecte nette et de profit opérationnel (EBIT) en gestion d'actifs pour l'année 2026.

Sa prévision de revenus d'investissement diminue de 16%, en raison de pertes de juste valeur non réalisées supérieures aux attentes sur les positions anciennes et cotées. Au global, cela entraîne des baisses de ses estimations de BPA de 15%/3%/5% pour les exercices 2026 à 2028.

"Nous continuons à espérer que Tikehau atteindra son jalon FRE (bénéfices liés aux commissions) pour 2026 (176 MEUR attendus par RBC, contre une fourchette de 175 à 225 MEUR), bien que nous suivions de près les évolutions des actifs sous gestion et de la collecte de fonds", ajoute RBC.

...mais Deutsche Bank remonte le sien

De son côté, Deutsche Bank réitère également sa recommandation positive "acheter" sur Tikehau, mais remonte son objectif de cours de 20 à 21,5 EUR, expliquant qu'en dépit d'estimations de bénéfices à court terme abaissées, sa thèse à moyen terme reste intacte.

"Les résultats de Tikehau pour le 1er semestre 2026 ont mis en lumière le contraste entre les fondamentaux résilients de la gestion d'actifs (AM) et les revenus d'investissement volatils", reconnaît l'établissement financier allemand.

"Malgré des entrées plus faibles, les frais de gestion ont augmenté de 13% et la marge FRE coeur a atteint 42%, soulignant l'amélioration du levier opérationnel", note Deutsche Bank, alors que "des pertes non réalisées élevées au sein du portefeuille d'investissement ont entraîné un bénéfice net inférieur d'environ 28% aux attentes".

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