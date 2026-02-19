 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tikehau Capital dépasse les 10 MdsEUR de collecte en 2025
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 08:58

Le gestionnaire d'actifs annonce avoir signé en 2025 une année record, marquée par une forte accélération de son activité et une progression solide de ses indicateurs financiers.

La collecte brute a atteint 10,5 MdsEUR en 2025, franchissant pour la première fois le seuil des 10 MdsEUR, tandis que la collecte nette s'est établie à 8 MdEUR. Au 31 décembre 2025, les encours totalisent 52,8 MdsEUR, soit une croissance annuelle moyenne de 22% depuis l'introduction en bourse, en avril 2017.

Cette dynamique s'accompagne d'une internationalisation marquée de la base client. Environ 80% de la collecte nette provient d'investisseurs internationaux en 2025, contre 66% un an plus tôt, principalement grâce à trois engagements significatifs de nouveaux clients issus de zones à forte croissance, notamment au Japon, en Allemagne et aux États-Unis.

Le résultat net, part du groupe, s'est établi à 136 MEUR en 2025. Hors principaux effets de change, il affiche une progression de 51% sur 12 mois.

Au titre de l'exercice 2025, Tikehau Capital proposera un dividende de 0,80 euro par action, stable par rapport à 2024.

Valeurs associées

TIKEHAU CAPITAL
16,4200 EUR Euronext Paris +3,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank