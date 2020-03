Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital confirme objectifs organiques à l'horizon 2022 à plus de 35 mds€ d'actifs sous gestion Reuters • 19/03/2020 à 07:27









PARIS, 19 mars (Reuters) - Tikehau Capital: * PROPOSE UN DIVIDENDE DE €0,50 PAR ACTION * TIKEHAU CAPITAL GÉRAIT €25,8 MILLIARDS D'ACTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2019, EN HAUSSE DE 17% PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2018 * TIKEHAU CAPITAL: L'ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS AFFICHE UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN HAUSSE DE 48% EN 2019 * CONFIRME SES OBJECTIFS ORGANIQUES À HORIZON 2022 : ACTIFS SOUS GESTION SUPÉRIEURS À 35 MDS€ ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE L'ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS DE PLUS DE 100 M€ * SE DIT BIEN POSITIONNÉ POUR FAIRE FACE AUX CHOCS CONJONCTURELS ET NOTAMMENT AUX INCERTITUDES ACTUELLES LIÉES À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 * INDIQUE QU'IL EST DIFFICILE D'ÉVALUER PRÉCISÉMENT LES CONSÉQUENCES DU CORONAVIRUS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TKOO.PA

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +2.15%