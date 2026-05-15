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Tiger Global Management indique avoir pris de nouvelles positions sur Intel et Robinhood au cours du premier trimestre
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 21:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte, paragraphes 3 à 6) par Suzanne McGee

Tiger Global Management, le fonds spéculatif de 78 milliards de dollars lancé et dirigé par Chase Coleman III, ancien disciple du légendaire gestionnaire de fonds spéculatifs Julian Robertson, a déclaré avoir pris de nouvelles positions dans toute une série d'actions, notamment Intel

INTC.O et Robinhood Markets HOOD.O au cours du premier trimestre 2026, selon un document déposé vendredi auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Parmi les autres changements apportés au portefeuille de Tiger, on note la liquidation de ses participations dans plusieurs sociétés, dont Circle Internet Group CRCL.O et Workday WDAY.O , ainsi que la réduction de ses participations dans Microsoft MSFT.O et Apollo Global Management APO.N .

Ces déclarations 13-F déposées auprès de la SEC offrent un aperçu des portefeuilles des grands investisseurs institutionnels, des fonds spéculatifs aux fonds de pension et aux fonds de dotation. Ces gestionnaires d'actifs sont tenus de soumettre un aperçu de leurs portefeuilles à la SEC dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. Ces déclarations ne reflètent pas les changements que les sociétés auraient pu apporter à leurs positions après le 31 mars.

Tiger était loin d'être le seul à avoir pris une nouvelle position sur Intel au cours du trimestre. L'action du fabricant de puces a bondi de près de 200 % depuis le début de l'année, et plus de 2 000 investisseurs institutionnels ont commencé à l'ajouter à leurs portefeuilles au cours du premier trimestre, selon une analyse de Reuters portant sur plus de 6 000 formulaires 13-F soumis à la SEC à ce jour. Parmi eux figurent Northern Trust NTRS.O , Neuberger Berman et MetLife Asset Management.

La participationde1,6 million d'actionsd'Intel détenue par Tiger valait 72,3 millions de dollars au 31 mars, tandis que sa position de 400 000 actions dans Robinhood était évaluée à 10,6 millions de dollars. Le plus gros ajout au portefeuille de Tiger a été une participation dans Mercadolibre MELI.O d'une valeur de 233,4 millions de dollars.

Le fonds spéculatif a également renforcé ses participations dans d'autres grandes entreprises de semi-conducteurs. Sa participation dans Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.N a augmenté de 49 % au cours de la période, portant la valeur de ses avoirs à 1,88 milliard de dollars au 31 mars. Il a fait état d'une hausse de 85 % de la taille de sa participation dans Applied Materials AMAT.O , ce qui confère à ses 895 200 actions une valeur de 533 millions de dollars au 31 mars.

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