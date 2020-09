Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany: Bruno Le Maire a rejeté une demande d'aide de LVMH, rapporte le WSJ Reuters • 17/09/2020 à 21:43









TIFFANY: BRUNO LE MAIRE A REJETÉ UNE DEMANDE D'AIDE DE LVMH, RAPPORTE LE WSJ (Reuters) - LVMH a demandé en vain au ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire de l'aider à trouver une porte de sortie à son projet de rapprochement avec le joaillier américain Tiffany, rapporte jeudi le Wall Street Journal, citant de hauts responsables français. Le géant du luxe français, qui a annoncé mercredi dernier l'abandon de cette opération estimée à 16,2 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros), déclare n'avoir jamais contacté Bruno Le Maire, parlant d'accusations malveillantes et totalement infondées. LVMH a dit avoir pris connaissance d'une lettre du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lui demandant de reporter l'opération au-delà du 6 janvier "en réaction à la menace de taxes sur les produits français formulée par les Etats-Unis". Le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guiony a déclaré que ce courrier, non sollicité, avait été une surprise pour son groupe. Les responsables français cités par le Wall Street Journal déclarent que LVMH a contacté Bruno Le Maire à propos du projet Tiffany avant que Jean-Yves Le Drian envoie sa lettre. LVMH a demandé au ministre de l'Economie et des Finances de rédiger une lettre à même de jeter les bases d'une renégociation ou d'un retrait pour LVMH, et Bruno Le Maire a refusé, ajoutent les sources citées par le quotidien américain. Le patron de Bercy pilote actuellement les négociations avec les Etats-Unis sur l'instauration d'une taxe numérique en France, que Washington rejette en menaçant de sanctionner un certain nombre de produits français. (Rédaction de Bangalore, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.18% TIFFANY & CO NYSE -0.54%