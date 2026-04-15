Ticketmaster et Live Nation détiennent des monopoles illégaux, selon un jury

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(Mise à jour du titre et du premier paragraphe, ajout d'une demande de rupture de la part du Texas au paragraphe 3) par Jody Godoy

Ticketmaster et sa société mère Live Nation LYV.N ont illégalement monopolisé les marchés américains de l'événementiel, a estimé mercredi un jury new-yorkais, à l'issue d'un procès portant sur les tactiques de l'entreprise dans ses relations avec les salles de spectacles et les artistes. Les actions de la société ont clôturé en baisse de 6,3 % à la suite du verdict, d'abord rapporté par Bloomberg News. Les actions des concurrents Vivid Seats SEAT.O et StubHub STUB.N ont augmenté de 9,3 % et 3,5 %, respectivement. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a poursuivi l'affaire avec New York et des dizaines d'autres États, a déclaré mercredi qu'il continuerait à demander un dédommagement et un démantèlement des monopoles de Live Nation sur la billetterie et d'autres marchés du spectacle vivant. Il n'a pas été précisé dans l'immédiat si les États chercheraient à forcer la vente de Ticketmaster.

Un porte-parole de Live Nation n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un juge déterminera les éventuelles sanctions ou mesures correctives à l'issue des procédures judiciaires à venir. Live Nation a fait l'objet de critiques de la part des fans et des législateurs en raison des prix élevés des billets et des pratiques de revente. La société a déjà accepté certaines mesures dans le cadre d'un accord conclu le mois dernier avec le ministère américain de la justice, qui n'a pas impressionné certaines entreprises et groupes de l'industrie du divertissement. New York et 32 autres États, ainsi que Washington, D.C., ont continué à porter plainte après l'accord.

"Il s'agit d'une victoire historique qui protège les New-Yorkais des monopoles nuisibles", a déclaré le procureur général de New York, Letitia James, dans un message publié sur le site de médias sociaux X.