Tianqi Lithium lève 750 millions de dollars de fonds propres et envisage une nouvelle vente d'actions de SQM
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 05:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tianqi Lithium Corp

002466.SZ a déclaré mercredi qu'il prévoyait de lever environ 5,86 milliards de dollars HK (750 millions de dollars) par le biais d'un placement d'actions et d'obligations convertibles, et qu'il envisageait de vendre une petite participation dans la société minière chilienne SQM afin de renforcer les liquidités.

Dans un document boursier, le producteur chinois de lithium coté à Shenzhen et à Hong Kong a déclaré avoir conclu un accord pour émettre 65 millions de nouvelles actions H à 45,05 HK$ chacune, soit une décote d'environ 9% par rapport au prix de clôture de mardi de 49,50 HK$, pour une valeur d'environ 2,9 milliards de HK$.

Tianqi a également conclu un accord de souscription pour 2,6 milliards de yuans (375 millions de dollars) d'obligations convertibles à coupon zéro échéant le 9 février 2027, émises à 100,5 % du principal et initialement convertibles à 49,56 dollars HK par action, a ajouté l'entreprise.

Le produit de l'émission sera affecté au développement du secteur du lithium, notamment aux dépenses et à l'optimisation des projets et à l'acquisition potentielle d'actifs miniers de haute qualité, ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise, a ajouté l'entreprise.

La société a indiqué qu'elle avait accepté un blocage de 90 jours après la clôture du placement le 11 février. Goldman Sachs

GS.N , HSBC HSBA.L et Huatai International sont les agents placeurs et les gestionnaires des transactions.

Dans une déclaration séparée, Tianqi a indiqué qu'elle avait l'intention de céder dans l'année jusqu'à 3,6 millions d'actions de classe A de SQM, ce qui équivaut à 1,25 % du total des actions.

Elle a vendu 748 490 actions de classe B de SQM depuis le 26 décembre 2025. Elle détient désormais 62,6 millions d'actions de classe A de SQM, soit une participation de 21,9% dans SQM, a ajouté la société. (1$=$HK7,8153) (1$=6,9354 Yuan chinois renminbi)

