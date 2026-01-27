TI prévoit des bénéfices trimestriels en hausse, les centres de données d'IA stimulant la demande de puces analogiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Texas Instruments ajoute un nouveau segment pour les centres de données afin de refléter la demande en IA

*

Le chiffre d'affaires des centres de données a augmenté de 70 % au quatrième trimestre - directeur général

*

Les prévisions de ventes et de bénéfices du premier trimestre sont supérieures aux estimations de LSEG

*

L'action TI en hausse de ~9%

*

Les prévisions solides reflètent la fin des corrections de l'inventaire analogique, TI est prêt pour une année 2026 forte - analyste

(Réécritures tout au long de l'année) par Arsheeya Bajwa

Texas Instruments TXN.O a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice du premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street mardi,pariant sur une forte demande pour ses puces analogiques dans le cadre de l'expansion des centres de données d'IA, ce qui a fait grimper ses actions deprès de 9 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises technologiques ont redoublé d'efforts pour augmenter la capacité des centres de données afin de développer la technologie de l'IA, ce qui a stimulé la demande des fabricants de puces dans tous les domaines.

TI ne fabrique pas de processeurs graphiques rapides et coûteux qui alimentent l'IA, comme ceux vendus par Nvidia

NVDA.O ; ses puces analogiques remplissent une série de fonctions, notamment la conversion de signaux en signaux mieux compris par les ordinateurs et la gestion de l'alimentation des systèmes, ce qui en fait un élément important dans les centres de données.

Soulignant l'importance croissante de la demande liée à l'IA pour les finances de TI, le directeur général Haviv Ilan a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats mardi que la société commencerait désormais à ventiler les ventes sur le marché final des centres de données dans ses résultats.

Les revenus du segment des centres de données ont augmenté de 70 % au cours du trimestre de décembre, a déclaré M. Ilan, ajoutant que ce segment constituait 9 % des ventes totales en 2025.

TI prévoit des recettes comprises entre 4,32 et 4,68 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation de 4,42 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Elle prévoit un bénéfice compris entre 1,22 et 1,48 dollar par action au premier trimestre, contre une estimation de 1,26 dollar par action.

REPRISE DU MARCHÉ ANALOGIQUE

Selon Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights, les bonnes prévisions de l'entreprise sont également dues à la reprise générale du marché industriel.

Les revenus du marché final industriel, où les puces de TI sont utilisées dans les usines à diverses fins, y compris l'automatisation, ont augmenté dans la fourchette haute des dizaines de pourcentages, a déclaré M. Ilan, ajoutant que la reprise se poursuit dans tous les secteurs.

Après une chute de plus de 7 % en 2025, les actions de TI ont augmenté de plus de 13 % depuis le début de l'année, les investisseurs espérant des signes de la fin d'une surabondance de l'offre analogique qui dure depuis des années , après que des achats excessifs pendant la pandémie ont entraîné des niveaux de stocks élevés.

"Avec la correction des stocks qui a affecté l'industrie au cours des deux dernières années, essentiellement achevée, nous pensons que la société est bien positionnée pour voir une accélération de la croissance tout au long de 2026", a déclaré Tore Svanberg, analyste chez Stifel.

Texas Instruments a déclaré un chiffre d'affaires de 4,42 milliards de dollars au quatrième trimestre, inférieur aux estimations de 4,44 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du segment de l'électronique personnelle a baissé dans la fourchette haute des dizaines de pourcentages, a déclaré M. Ilan.

Une pénurie mondiale de puces mémoire a jeté une ombre sur la demande du marché final dans le domaine de l'électronique personnelle, les chercheurs s'attendant à ce que les ventes de smartphones et d'ordinateurs personnels - un marché clé pour TI - soient affectées.