Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thyssenkrupp vend ses ascenseurs pour €17,2 mds Reuters • 27/02/2020 à 19:25









27 février (Reuters) - * THYSSENKRUPP ANNONCE LA CESSION DE SES ACTIVITÉS D'ASCENSEURS À UN CONSORTIUM D'INVESTISSEURS EMMENÉ PAR ADVENT, CINVEN ET RAG FOUNDATION * THYSSENKRUPP-LA TRANSACTION S'ÉLÈVE À €17,2 MDS ET DOIT ÊTRE BOUCLÉE D'ICI LA FIN DE L'EXERCICE FISCAL EN COURS (Redaction de Paris)

Valeurs associées THYSSENKRUPP XETRA -0.50%