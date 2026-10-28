Thyssenkrupp réussit l'entrée en Bourse de sa branche de matériaux

( AFP / INA FASSBENDER )

La filiale de négoce de matériaux de Thyssenkrupp a réussi mercredi son entrée en Bourse à Francfort, une nouvelle étape dans la vaste transformation du conglomérat allemand, confronté depuis des années à l'érosion de sa rentabilité.

La société cotée, tk accelis, gagnait en fin de matinée près de 8% à 30,02 euros, bien au-dessus de la première cotation affichant 27,80 euros peu après 08H00 GMT.

Thyssenkrupp a ainsi finalisé une étape pour se réorganiser en holding financière et accorder une plus grande autonomie à chacune de ses activités, avec la possibilité d'ouvrir leur capital à des investisseurs extérieurs.

Avec 11,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires lors de l'exercice décalé 2024-2025 et quelque 15.500 salariés dans le monde, tk accelis est la plus importante activité du groupe en termes de revenus.

La branche regroupe principalement les opérations de distribution et de négoce de matériaux destinés à l'industrie.

L'action Thyssenkrupp reculait de son côté de plus de 16% à mi-journée, un mouvement logique lié à la scission de tk accelis.

Les actionnaires se sont vus attribuer une action de la filiale cotée pour 20 titres Thyssenkrupp détenus, ce qui entraîne un ajustement technique du cours de la maison mère sans perte de valeur équivalente pour les investisseurs.

Historiquement connu pour son acier, ThyssenKrupp a lancé en 2025 un vaste processus de démantèlement de ses différentes branches, qui vont des sous-marins militaires aux technologies industrielles en passant par les matériaux et la sidérurgie.

Dans ce cadre, sa division navale TKMS, portée par la hausse des dépenses militaires en Europe, a déjà été introduite en Bourse l'an dernier.

Le groupe prépare désormais une opération similaire pour son activité sidérurgique, en crise depuis plusieurs années.

Des discussions avec le sidérurgiste indien Jindal Steel en vue d'une reprise de cette branche ont bien eu lieu il y a quelques mois, mais elles ont été suspendues début mai.

Selon des propos tenus mercredi par le président du directoire Miguel Lopez à une autre agence de presse, et confirmés par l'entreprise à l'AFP, Thyssenkrupp travaille désormais à une possible scission de cette activité via une introduction en Bourse.

"Nos tentatives de collaboration avec des partenaires se sont avérées infructueuses, et nous assumons cette réalité", a-t-il déclaré.

Une mise en Bourse interviendrait toutefois dans un contexte peu favorable : les prises de commandes de l'activité ont reculé de 6% lors du dernier exercice, reflet du ralentissement industriel qui affecte l'Allemagne.

Première économie européenne, le pays pâtit notamment d'une concurrence internationale accrue et de coûts énergétiques élevés.