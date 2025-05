Thyssenkrupp: renoue avec les bénéfices au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Thyssenkrupp indique que ses ventes ont atteint 16,4 milliards d'euros au titre de son premier semestre comptable, soit la période de six mois s'étant achevée le 31 mars, signalant un recul des ventes de l'ordre de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Par ailleurs, l'EBTIDA affiche une progression de 62%, à 861 ME, et l'EBIT retourne en territoire positif, à 291 ME (après -156 ME douze mois plus tôt). En données ajustées, l'EBIT affiche une contraction de 22%, à 210 ME.



Thyssenkrupp enregistre finalement un bénéfice net part du groupe de 104 ME, bien loin de la perte de 392 ME enregistrée un an plus tôt. Le BPA passe ainsi de -0.63 à +0.17 euro.



Enfin, le FCF s'établit à -153 ME, contre -682 ME il y a douze mois.



' Pour Thyssenkrupp, l'exercice 2024/2025 se déroule conformément à nos prévisions. Stratégiquement, c'est une année de prise de décisions ; financièrement, c'est une année de transition ', a comenté Miguel López, directeur général de Thyssenkrupp AG.



' Au second semestre, nous anticipons un environnement de marché plus stable et des effets positifs des mesures que nous avons mises en place. Nous confirmons donc nos prévisions pour l'ensemble de l'année ', a-t-il ajouté.









Valeurs associées THYSSENKRUPP 8,5220 EUR XETRA -9,65%