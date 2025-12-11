 Aller au contenu principal
Thyssenkrupp : arrêts temporaires des aciéries en Allemagne et en France
information fournie par AOF 11/12/2025 à 15:34

(AOF) - Thyssenkrupp Electrical Steel (tkES) prévoit de réduire et de fermer partiellement sa production d'acier. A partir de la mi-décembre, les usines de Gelsenkirchen en Allemagne et d'Isbergues (situé en France dans le Pas-de-Calais) seront complètement fermées jusqu'à la fin de l'année. De plus, le site d'Isbergues ne fonctionnera qu'à 50% de sa capacité totale pendant au moins quatre mois à partir de janvier. La filiale de Thyssenkrupp Steel réagit ainsi à l'augmentation massive des importations à bas prix, en particulier en provenance d'Asie.

"Le marché européen de l'acier électrique à grains orientés est actuellement sous forte pression en raison de l'augmentation rapide des volumes d'importation à des prix bien inférieurs aux coûts de production moyens dans l'UE. Depuis 2022, les importations ont triplé et ont augmenté de 50% supplémentaires en 2025. Ces évolutions ont entraîné un changement radical dans les commandes des clients et, par conséquent, une sous-utilisation substantielle des installations de production européennes", a expliqué tkES sur ces mesures prises qui doivent assurer la stabilisation économique des opérations du groupe.

"L'acier électrique à grains orientés est un élément indispensable pour l'infrastructure énergétique de l'Europe et la transition énergétique. Nous sommes fermement engagés à maintenir la production en Europe et travaillons actuellement à garantir des protections de marché efficaces. Ces efforts sont cruciaux pour garantir une concurrence équitable pour ce produit stratégiquement vital et protéger environ 1 200 emplois sur nos sites de Gelsenkirchen et d'Isbergues", a déclaré Marie Jaroni, PDG de Thyssenkrupp Steel Europe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

