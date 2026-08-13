Thyssenkrupp ajuste sa fourchette de bénéfice avec la demande d'acier et de matériaux

Thyssenkrupp TKAG.DE a rehaussé jeudi la fourchette basse de ses prévisions de bénéfices pour 2026, portée par la bonne performance de ses divisions acier, marine et négoce de matériaux, ainsi que par les réductions de coûts liées à son programme d’amélioration de l’efficacité en cours.

L'entreprise allemande, qui fabrique aussi bien des pièces automobiles que des usines d'engrais, est actuellement en train de modifier radicalement sa structure, en scindant toutes ses divisions individuelles dans le but de simplifier son organisation et d'améliorer ses performances.

Thyssenkrupp table désormais sur un résultat d’exploitation ajusté compris entre 600 et 900 millions d’euros, contre une fourchette précédente de 500 à 900 millions, alors que le consensus fourni par l’entreprise tablait sur 833 millions d’euros.

"Ces chiffres montrent que nos mesures d’amélioration de la performance marchent", a déclaré Axel Hamann, directeur financier.

À 8,79 milliards d’euros, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est révélé supérieur aux attentes, soutenu notamment par la division Matériaux, qui doit être scindée cet automne, ainsi que par sa division Acier, qui organisera une journée des marchés financiers en septembre.

Le résultat d'exploitation ajusté pour la période a progressé de 18% pour atteindre 183 millions d'euros, manquant ainsi l'estimation de 207 millions d'euros issue du sondage.

(Rédigé par Christoph Steitz ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)