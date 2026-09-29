THX Pharma réduit fortement sa perte au premier semestre et renforce sa trésorerie

La société a ramené sa perte nette à 100 000 euros au premier semestre 2026, contre 1,07 MEUR un an plus tôt. Elle enregistre parallèlement pour la première fois un chiffre d'affaires significatif.

THX Pharma, anciennement Theranexus, a enregistré une perte nette de 100 000 euros au premier semestre 2026, contre 1,07 MEUR un an plus tôt, soit une réduction de 90,7%. Le résultat d'exploitation reste déficitaire à 749 000 euros, mais s'améliore de 34,9%.

Le chiffre d'affaires atteint 3,24 MEUR (contre zéro au premier semestre 2025), avec une quote-part du paiement initial de 12 MEUR lié à l'accord de licences avec Biocodex, ainsi que la refacturation des coûts de développement de l'essai de phase 3 de Batten-1. La comptabilisation du paiement initial est étalée sur la durée des obligations contractuelles associées.

Les charges d'exploitation ont plus que doublé, à 4,01 MEUR contre 1,97 MEUR, soit une hausse de 103,5%, notamment sous l'effet du lancement de la phase 3 de Batten-1. Ces coûts sont intégralement refacturés à Biocodex.

La trésorerie s'établissait à 17,45 MEUR au 30 juin 2026, contre 2,12 MEUR un an auparavant, soit une hausse de 721,8%.

"Le premier semestre 2026 matérialise l'évolution forte vers les maladies rares de THX Pharma", a déclaré le directeur général Mathieu Charvériat, soulignant que l'accord avec Biocodex a permis de sécuriser "le financement intégral du développement clinique de Batten-1".

Le communiqué de la société ne fournit pas de prévisions financières chiffrées pour 2026. THX Pharma vise toutefois le recrutement des premiers patients dans l'essai pivot de phase 3 Batten-1-02 avant la fin de l'année.

Le titre a conclu la séance du jour sur un gain de plus de 4%. Il signe une progression de l'ordre de 65% depuis le début de l'année.